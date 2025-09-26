Anh Trai “Say Hi” 2025: Loạt Em Xinh "ghé thăm", khách mời bí ẩn nhất Live Stage 3 là ai?

HHTO - Thông tin dàn nghệ sĩ nữ khách mời được dự đoán sẽ góp mặt trong Live Stage 3 của Anh Trai Say Hi mùa 2 đang khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Thời gian gần đây, tin đồn về dàn nghệ sĩ nữ sẽ tham gia hỗ trợ Anh Trai “Say Hi” mùa 2 đang được lan truyền. Theo đó, việc các nghệ sĩ tham gia biểu diễn với tư cách khách mời trong một Live Stage cùng dàn cast chính đã trở thành "đặc sản" qua 2 mùa Anh Trai - Em Xinh. Nhiều đồn đoán cho rằng, Anh Trai Say Hi mùa 2 năm nay không chỉ có sự tham gia của các Em Xinh mà còn chào đón những cái tên ngoài "vũ trụ Say Hi".

Trong số những cái tên dự đoán, Orange là gương mặt được nhắc đến nhiều nhất. Trước khi góp mặt trong Em Xinh “Say Hi”, nữ ca sĩ từng xuất hiện ở Anh Trai “Say Hi” mùa 1 với vai trò khách mời hỗ trợ team HIEUTHUHAI, mang đến viral hit Ngáo Ngơ - ca khúc “càn quét” giải thưởng năm đó.

Orange là một trong những cái tên có xác suất tham gia cao nhất.

Ở mùa 2, Orange còn có mối “duyên ngầm” khi là chị em cùng công ty với tân binh Jaysonlei, thường xuyên ủng hộ đàn em trên mạng xã hội. Nếu thật sự tham gia, màn tái xuất của Orange không chỉ được fan mong chờ bởi chuỗi thành tích “gây bão” mà còn vì màn hội ngộ thú vị cùng Jaysonlei.

Fan mong chờ sự hội ngộ của bộ đôi "chị cả - em út".

Bên cạnh Orange, “cỗ máy nhảy” Mỹ Mỹ cũng góp mặt trong danh sách dự đoán. Nữ hoàng “lắc hông” được kỳ vọng sẽ về cùng một đội với các Anh trai có thế mạnh vũ đạo như Dillan Hoàng Phan, Nam Sơn hay Cody, tạo nên tiết mục best performance bùng nổ.

Liệu có màn dance battle giữa Mỹ Mỹ và những "cổ máy nhảy" trong Anh Trai?

Cái tên Lamoon cũng đang khiến fan tò mò không kém. Nhiều khán giả kỳ vọng “cô giáo dạy Văn” sẽ bắt tay cùng Phúc Du hay B Ray, tạo nên một đội hình toàn “thánh chơi chữ”.

Trong khi đó, 52Hz lại được "réo gọi" tái ngộ cùng ông xã RIO trên sân khấu. Sự kết hợp của cặp đôi "động phòng thu" hứa hẹn mang đến loạt ca khúc Top Trending.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn mong chờ một kịch bản thú vị hơn nữa khi hai vợ chồng RIO - 52Hz đối đầu nhau.

Danh sách khách mời "tin đồn" còn có sự góp mặt của Min và Bảo Thy - được xem là những “cú nổ” lớn khi đều là những gương mặt đình đám nhưng thường xuyên "vắng bóng" ở các chương trình giải trí, gameshow thực tế.

Việc giọng ca Có Em Chờ xuất hiện khiến khán giả đặc biệt thích thú, nhất là khi nữ ca sĩ từng nằm trong danh sách dự đoán Em Xinh. Trong khi đó, sự trở lại của Bảo Thy sau một thời gian dài "ở ẩn" để tập trung cho gia đình gây bất ngờ lớn.