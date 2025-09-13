Ánh sáng ban đêm: Nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch

TPO - Các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu y khoa và sức khỏe Flinders cùng với các đồng nghiệp tại Anh và Mỹ đã tìm ra mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với ánh sáng ban đêm với nguy cơ mắc năm bệnh tim mạch chính.

Ảnh minh họa của AI

Nhịp sinh học chi phối các biến động về huyết áp, nhịp tim, hoạt hóa tiểu cầu, tiết hormone và chuyển hóa glucose. Sự gián đoạn lâu dài của các nhịp này trong các nghiên cứu trên động vật và con người đã gây ra xơ hóa cơ tim, tăng huyết áp, viêm và suy giảm cân bằng tự chủ.

Trong nghiên cứu "Tiếp xúc với ánh sáng ban đêm có thể dự đoán tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ở hơn 88.000 cá nhân", được đăng trên medRxiv, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích nhóm đối chứng triển vọng để đánh giá liệu việc tiếp xúc với ánh sáng ban ngày và ban đêm có dự đoán được tỷ lệ mắc bệnh tim mạch hay không và liệu mối quan hệ này có thay đổi theo cơ địa di truyền, giới tính và độ tuổi hay không.

Ánh sáng ban đêm và bệnh tim mạch

Dữ liệu được lấy từ 88.905 người tham gia UK Biobank, độ tuổi trung bình là 62,4 ± 7,8 và 56,9% là nữ, những người đeo cảm biến ánh sáng ở cổ tay trong một tuần từ năm 2013 đến năm 2016 trên khắp nước Anh, Scotland và xứ Wales.

Mô hình hóa mối nguy liên kết các phần trăm tiếp xúc với ánh sáng ban ngày và ban đêm với các chẩn đoán mới về bệnh động mạch vành, nhồi máu cơ tim, suy tim, rung nhĩ và đột quỵ được ghi lại trong hồ sơ của Dịch vụ Y tế Quốc gia của Mỹ đến tháng 11 năm 2022. Các mô hình được điều chỉnh theo độ tuổi, giới tính, dân tộc, chu kỳ quang hợp, biến số kinh tế xã hội, yếu tố lối sống, số liệu về giấc ngủ, yếu tố rủi ro lâm sàng và điểm đa gen.

Ánh sáng ban đêm sáng hơn cho thấy mối liên hệ giữa liều lượng và đáp ứng với nguy cơ cao hơn. Những người tham gia được phân loại về mức độ tiếp xúc với ánh sáng ban đêm có nguy cơ mắc bệnh động mạch vành cao hơn 23–32%, nhồi máu cơ tim cao hơn 42–47%, suy tim cao hơn 45–56%, rung nhĩ cao hơn 28–32% và đột quỵ cao hơn 28–30% so với những người khác.

Mất cân bằng nhịp sinh học

Các tác giả đề xuất rằng sự mất cân bằng nhịp sinh học do ánh sáng không tự nhiên có thể gây ra các rối loạn chuyển hóa và mạch máu làm tăng nguy cơ tim mạch. Khả năng dung nạp glucose kém và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao có thể thúc đẩy rối loạn chức năng nội mô và xơ vữa động mạch.

Tăng động do ánh sáng có thể làm tăng các biến cố huyết khối tắc mạch, trong khi huyết áp tăng cao liên tục trong 24 giờ có thể làm hỏng nội mạc mạch máu và gây phì đại cơ tim. Các tín hiệu thời gian xung đột đến các nút xoang nhĩ và nút nhĩ thất có thể khuếch đại tình trạng dễ bị loạn nhịp tim.

Theo các nhà nghiên cứu, việc tránh ánh sáng mạnh trong thời gian ngủ có thể là một biện pháp thiết thực cho các chiến lược phòng ngừa tim mạch, đồng thời kêu gọi hướng dẫn về ánh sáng phù hợp với nhịp sinh học tại nhà, bệnh viện và quy hoạch đô thị.