Anh, Mỹ điều hàng loạt khí tài quân sự đến Trung Đông

TPO - Sáng 16/6, Công an tỉnh Long An tổ chức Lễ Thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân. Tham dự buổi lễ có các thành viên trong Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.