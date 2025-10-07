Ảnh hiếm hoi của Taylor Swift tại đám cưới riêng tư của Selena Gomez

HHTO - Loạt ảnh tại đám cưới bí mật của Selena Gomez đang gây bão mạng xã hội, trong đó được chú ý nhiều nhất là những bức ảnh của nữ ca sĩ cùng cô bạn thân Taylor Swift.

Ngày 7/10, Selena Gomez bất ngờ đăng tải loạt ảnh và video bên cạnh cô bạn thân Taylor Swift tại đám cưới của mình trên Instagram cá nhân. Nữ ca sĩ viết: “Cảm thấy biết ơn khi có chị ấy ở cạnh tôi trong gần suốt 20 năm qua.” Bên cạnh đó, giọng ca Feel Me cũng không quên gửi lời chúc mừng đến album mới Taylor Swift - The Life of a Showgirl.

Taylor Swift tại đám cưới của Selena Gomez.

Bức ảnh ôm nhau thân thiết của Taylor Swift và Selena Gomez gây bão mạng xã hội.

Selena Gomez đã kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco trong một đám cưới riêng tư vào cuối tháng 9 năm nay. Cánh truyền thông hoàn toàn không ghi lại được khoảnh khắc nào của hôn lễ, mọi hình ảnh và video đều được do chính Selena Gomez đăng tải. Nhiều nguồn tin cho biết đám cưới quy tụ loạt sao Hollywood như Paul Rudd, Martin Short, Paris Hilton, Ed Sheeran và đặc biệt là Taylor Swift. Giọng ca The Fate of Ophelia được cho là đã có một bài phát biểu đầy cảm động tại hôn lễ.

Hình ảnh đám cưới do chính Selena Gomez đăng tải.

Khi thực hiện quảng bá album The Life of a Showgirl trên The Morning Mash Up, Taylor Swift cũng đã chia sẻ đôi lời về đám cưới của Selena Gomez: “Selena là người đẹp nhất, không chỉ là cô dâu đẹp nhất mà là điều đẹp đẽ nhất tôi từng thấy. Cô ấy thật sự rất hạnh phúc và cô ấy xứng đáng được như vậy.”

Video do Taylor Swift quay tại đám cưới của Selena Gomez.

Taylor Swift và Selena Gomez là đôi bạn thân nức tiếng trong giới giải trí Âu Mỹ từ khi cùng hẹn hò với các thành viên Jonas Brother vào năm 2008. Cả hai đã bên nhau gần 20 năm và luôn có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng của nhau. Hiện tại, Taylor Swift và Selena Gomez đều đã có người bạn đời và hạnh phúc viên mãn riêng của mình.