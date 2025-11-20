An Giang lan tỏa giá trị đoàn kết, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc

Diện mạo vùng dân tộc An Giang đang thay đổi từng ngày với đường sá khang trang, điện - nước phủ rộng, bảo hiểm y tế đạt gần 100% và hàng chục nghìn hộ được vay vốn phát triển kinh tế. Những thành quả này là tiền đề để tỉnh thúc đẩy giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu nâng cao sinh kế, giữ gìn văn hóa bản địa và xây dựng cộng đồng dân tộc ấm no, bền vững.

Tọa lạc ở cửa ngõ Tây Nam Tổ quốc, An Giang là vùng đất giàu bản sắc với cộng đồng Khmer, Chăm, Hoa sinh sống lâu đời trong sự hòa hợp, đoàn kết. Những năm qua, tỉnh xem công tác dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời là động lực quan trọng để giữ vững biên giới hòa bình và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Hạ tầng “thay áo mới” - nền tảng nâng chất đời sống đồng bào

Một trong những kết quả nổi bật nhất của giai đoạn 2021 - 2025 là sự bứt phá về hạ tầng. Những năm qua, nhờ nguồn lực lớn từ Trung ương và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở An Giang thay đổi toàn diện. Tỉnh có hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tập trung cho giao thông, điện, nước, trường học, y tế và công trình phúc lợi dân sinh.

Diện mạo vùng dân tộc An Giang đang thay đổi từng ngày

100% xã vùng Khmer - Chăm - Hoa có đường ô tô đến trung tâm; trên 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông; 99,6% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; hệ thống thông tin, phát thanh - truyền hình phủ tới tất cả các xã, phường, đặc khu. Những công trình mới không chỉ tạo điều kiện đi lại, giao thương, mà còn mở hướng phát triển nông nghiệp, du lịch cộng đồng, dịch vụ biên giới. Từ Châu Phong đến Núi Tô, từ Tịnh Biên tới Tri Tôn, sự thay đổi hiện lên rõ rệt trong từng phum sóc.

Chỉ riêng giai đoạn 2021- 2025, An Giang đã hỗ trợ hơn 6.000 hộ dân tộc thiểu số vay vốn phát triển sản xuất; gần 20.000 lượt hộ tiếp cận tín dụng ưu đãi từ các chương trình quốc gia với tổng nguồn lực hơn 270 tỷ đồng. Nhiều mô hình sinh kế mới được hình thành: trồng dược liệu, nuôi bò sinh sản, mô hình VAC, trồng màu luân canh chống ngập, hợp tác xã nông nghiệp trong vùng Khmer… Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, tỉnh còn triển khai hàng loạt mô hình phát triển kinh tế gắn với đặc trưng văn hóa: nghề dệt thổ cẩm Chăm, ghe Ngo Khmer, sản phẩm lễ hội truyền thống, ẩm thực và du lịch tâm linh Núi Sam - Bảy Núi.

Lễ hội đua bò Bảy Núi của đồng bào dân tộc Khmer

Mỗi mô hình là một mắt xích trong chuỗi giá trị kinh tế - văn hóa, vừa giúp đồng bào tăng thu nhập, vừa giữ lại những giá trị độc bản của cộng đồng. An Giang hiện có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú đang hoạt động và 3 trường mới được đầu tư tại vùng biên giới. Tỷ lệ huy động học sinh dân tộc đến trường đạt trên 98%, mức cao hàng đầu cả nước.

47 điểm trường tổ chức dạy tiếng Khmer; mỗi năm gần 100 chùa mở lớp dạy chữ dân tộc. Đây là nỗ lực lớn để bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa, cũng là cách nuôi dưỡng bản sắc từ gốc rễ.

Trong lĩnh vực y tế, 100% xã - phường - đặc khu có trạm y tế; 98,32% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế; đội ngũ bác sĩ người dân tộc ngày càng nhiều, tạo sự gần gũi và tin tưởng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tỉnh còn đầu tư bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện tại nơi có đông đồng bào sinh sống; triển khai mạnh công tác dân số - chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống vùng dân tộc thiểu số nâng lên rõ rệt, trẻ em được chăm sóc tốt hơn, người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Nghề làm đường thốt nốt của người Khmer là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Giữ trọn bản sắc – lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết

Các lễ hội truyền thống của người Khmer như Chôl Chnăm Thmây, Sene Đôn Ta, Ok Om Bok, đua bò Bảy Núi… được khôi phục và tổ chức thường niên. Riêng lễ hội Ok Om Bok đã được nâng lên thành Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch cấp tỉnh, trở thành điểm nhấn thu hút du khách.

An Giang hiện có 29 dân tộc anh em sinh sống, trong đó 3 dân tộc thiểu số chính sau sáp nhập là Khmer, Chăm và Hoa. Đồng bào phân bố đan xen ở hầu hết xã, phường, đặc khu và dọc tuyến biên giới, chủ yếu sống bằng nông nghiệp, dịch vụ nhỏ và lao động thời vụ. Với phong tục, tập quán và cách sản xuất đặc trưng, đồng bào góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa của tỉnh.

Bước vào giai đoạn mới, An Giang đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số.

Tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông - điện - nước - số hóa tại vùng khó khăn. Đào tạo nghề, khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc. Hỗ trợ nhà ở, sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu. Bảo tồn không gian văn hóa Khmer - Chăm - Hoa gắn với du lịch bền vững. Tăng cường an ninh biên giới, phát huy vai trò người có uy tín. Đẩy nhanh “bình dân học vụ số”, giúp đồng bào tiếp cận chuyển đổi số, thương mại điện tử.

Từ những bước tiến ấn tượng trong 5 năm qua, có thể thấy Chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ tạo ra hạ tầng, sinh kế, giáo dục hay y tế tốt hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số An Giang, mà quan trọng hơn, tạo nên sức mạnh đồng thuận - đoàn kết - niềm tin. Đó là nền tảng vững chắc để An Giang tiếp tục thực hiện mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước: phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, và hướng tới một tương lai nơi mỗi người dân đều có cơ hội vươn lên.