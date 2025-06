Ai phát tán ảnh thân mật của Hieuthuhai và bạn gái?

TPO - Cửa hàng photobooth làm lộ ảnh thân mật của Hieuthuhai và bạn gái lên tiếng giải thích và xin lỗi. Đơn vị này khẳng định không có chủ đích phát tán, làm lộ thông tin của khách hàng.

Chiều 18/6, cửa hàng photobooth bị nghi làm lộ ảnh thân mật của Hieuthuhai và bạn gái Tăng Mỹ Hàn lên tiếng xin lỗi.

“Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành vì đã khiến khách hàng có trải nghiệm không tốt khi sử dụng dịch vụ và làm cộng đồng hoang mang vì tính bảo mật thông tin của khách hàng. Chúng tôi khẳng định không cố ý hay có chủ đích phát tán hình ảnh khách hàng nhằm trục lợi hoặc vì bất kỳ mục đích nào khác”, cửa hàng này cho biết.

Tối 17/6, mạng xã hội xôn xao với nhiều hình ảnh được cho là của Hieuthuhai và Tăng Mỹ Hàn chụp tại photobooth ở TPHCM. Trong ảnh, cả hai thể hiện sự thân mật bằng những cử chỉ ôm hôn, tình tứ.

Người hâm mộ nam rapper đã đoán được địa điểm, để lại nhiều bình luận phẫn nộ lẫn đánh giá một sao trên ứng dụng mạng xã hội.

Trước làn sóng tranh luận và lo ngại về việc bảo mật dữ liệu khách hàng, đại diện của hàng này giải thích, hình ảnh sau khi chụp được lưu trữ trên thiết bị tại tiệm và trên server, có thể truy cập thông qua tài khoản nội bộ hoặc mã QR. Đơn vị thừa nhận có thể đã xảy ra sai sót từ phía nhân sự hoặc hệ thống lưu trữ.

“Chúng tôi cam kết tích cực phối hợp điều tra nguồn phát tán, rà soát toàn bộ hệ thống, siết chặt quy trình bảo mật và phân quyền truy cập dữ liệu”, cửa hàng nêu rõ.

Dưới bài viết, không ít khán giả phẫn nộ khi hình ảnh riêng tư của khách hàng không được bảo mật, tự ý lan truyền. Cách lý giải của cửa hàng cũng được cho là mập mờ, khó hiểu.

Hiện phía Hieuthuhai chưa có phản hồi về sự việc. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực nam rapper, đồng thời kêu gọi ngừng lan truyền hình ảnh riêng tư khi chưa được sự cho phép.

Hieuthuhai sinh năm 1999, là rapper nổi tiếng trong giới trẻ, được biết đến qua chương trình King of rap, 2 Ngày 1 Đêm, Anh trai say hi và sở hữu lượng fan lớn nhờ ngoại hình điển trai.

Bạn gái Hieuthuhai tên Tăng Mỹ Hàn, sinh năm 2003, biệt danh Babyboo. Cô là gương mặt hot trên mạng xã hội với 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok, 800 nghìn người theo dõi trên Instagram. Cả hai giữ kín chuyện tình cảm, chưa từng công khai trước truyền thông.