Agrirun - Những bước chân gửi trao yêu thương, kết nối tự hào

Năm 2025, Agrirun Half Marathon trở lại với điểm hẹn Thái Nguyên – vùng đất trung du giàu truyền thống cách mạng và nghĩa tình. Trên cung đường rợp sắc áo đỏ Agribank, những bước chạy không chỉ khẳng định sức mạnh thể thao, mà còn gửi gắm tình yêu thương, sẻ chia đến cộng đồng. Agrirun hôm nay không chỉ là một câu lạc bộ những người yêu thích chạy bộ, mà còn là niềm tự hào, một dấu ấn văn hóa của Người Agribank.

Đến tham dự Giải chạy lần thứ 7 tại Thái Nguyên, về phía đại biểu khách mời, có ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên; ông Lê Khương Duy – Phó Chủ tịch xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên; ông Vũ Tiến – Nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tiền phong.

Về phía Agribank có sự tham dự của bà Phùng Thị Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Agribank; bà Nguyễn Thị Phượng – Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Agribank; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Công đoàn Trụ sở chính Agribank; bà Nguyễn Thị Lập – Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tại các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính và chi nhánh trong hệ thống Agribank cùng gần 400 vận động viên tham dự Giải chạy.

Từ phong trào thanh niên đến giải chạy bền vững

Cách đây hơn 7 năm, hưởng ứng kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank, Đoàn Thanh niên đã phát động phong trào chạy bộ. Ban đầu, chỉ là những nhóm nhỏ của vài cán bộ trẻ đam mê chạy bộ. Nhưng từ những bước chân giản dị ấy, một cộng đồng mới đã ra đời – cộng đồng thể thao bền vững, chan chứa nghĩa tình và mang đậm dấu ấn Agribank.

Từ một sân chơi nhỏ, Agrirun nhanh chóng trở thành chất keo gắn kết hàng ngàn cán bộ, người thân và khách hàng Agribank. Chạy bộ không chỉ còn là tập luyện thể chất, mà trở thành “sợi dây vô hình” gắn kết con người Agribank ở mọi miền Tổ quốc. Chị Nguyễn Thị Hương Thảo (Agribank chi nhánh Tràng An), vận động viên xuất sắc nhất tại cự ly 5km) chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu chỉ vì muốn khỏe. Nhưng càng chạy, càng gắn bó. Chạy cùng đồng nghiệp, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong công việc, rồi cùng nhau vượt qua giới hạn bản thân… Agrirun đã trở thành một phần ký ức đẹp đẽ trong hành trình của tôi ở Agribank”.

Điều đáng quý là từ những bước chân đầu tiên trên cung đường Thủ đô, phong trào đã không ngừng lan tỏa và lớn mạnh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ở mỗi chi nhánh, mỗi địa phương, tinh thần Agrirun được tiếp nối bằng những câu lạc bộ riêng, sôi nổi và gắn bó. Những cái tên như Agrirun Vĩnh Phúc, Agrirun Thái Nguyên… đã minh chứng cho sức sống bền bỉ của phong trào, khi tinh thần thể thao - đoàn kết - sẻ chia đã trở thành mạch nguồn chung trong đời sống cán bộ Agribank.

Anh Hoàng Thanh Tùng (Agribank chi nhánh Cầu Giấy), vận động viên xuất sắc nhất tại cự ly 10km, chia sẻ: “Khi đứng ở vạch xuất phát, xung quanh tôi là đồng nghiệp từ khắp mọi miền, có người chưa từng gặp mặt. Nhưng chỉ cần bước vào đường chạy, chúng tôi trở thành đồng đội. Tiếng reo hò, những cái bắt tay, cái vỗ vai… tất cả tạo nên một sức mạnh rất đặc biệt. Agrirun khiến tôi tự hào hơn khi là một phần của Agribank”.

Đến nay, cộng đồng Agrirun đã có hơn 150 Marathoner hoàn thành 42km, hơn 300 người chinh phục bán Marathon 21km, và hàng ngàn người tham gia các cự ly khác. Không ít trong số đó đã mang về những thành tích ấn tượng, khẳng định vị thế của Agribank trong phong trào thể thao cả nước. Thành tích ấy không chỉ khẳng định sức bền, mà còn chứng minh Agribank đã và đang xây dựng một cộng đồng thể thao lan tỏa mạnh mẽ.

Mỗi bước chạy một nhịp cầu yêu thương

Trong hành trình phát triển, Giải chạy thường niên Agrirun Half Marathon (AHM) đã trở thành điểm hẹn được mong chờ. Gần 500 vận động viên từ khắp các chi nhánh trên cả nước hội tụ, cùng nhau khoác sắc áo đỏ, cùng hướng về vạch đích. Không chỉ là cuộc đua về thể lực, mỗi mùa giải là một câu chuyện xúc động. Một cán bộ tuổi ngoài 50 vẫn kiên trì chinh phục từng bước; một nhóm đoàn viên trẻ nắm tay nhau về đích trong nước mắt hạnh phúc; hay hình ảnh lãnh đạo Agribank sải bước bên đồng nghiệp – tất cả đều để lại những ký ức không thể quên.

Anh Đoàn Lương Thiện (trưởng phòng Quản lý dự án – Trung tâm Công nghệ thông tin Agribank) – Chủ tịch Câu lạc bộ Agrirun, tự hào nói: “Tôi nghĩ Agrirun là nơi mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất về hai chữ ‘ngôi nhà’. Ở đây, chúng tôi không chỉ làm việc cùng nhau, mà còn sống cùng nhau, chia sẻ cùng nhau. Và khi khoác lên mình áo Agrirun, tôi cảm thấy tự hào vô cùng khi là Người Agribank".

Điểm đặc biệt của AHM không chỉ nằm ở tính chuyên môn thể thao, mà còn ở tinh thần trách nhiệm xã hội. Toàn bộ kinh phí từ việc mua bib tham dự giải được dùng để thực hiện các chương trình thiện nguyện. Tại Thái Nguyên – nơi Agrirun tổ chức giải năm 2025, số tiền này đã được trao tặng cho những hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa: cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ các trường học vùng cao, gửi gắm tình yêu quê hương đất nước qua những tấm bản đồ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đây chính là sự hòa quyện giữa sức mạnh thể thao và trách nhiệm với cộng đồng – nơi mỗi bước chạy không chỉ là hành trình chinh phục bản thân mà còn là nhịp cầu nối dài yêu thương, sẻ chia.

Ông Nguyễn Hải Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, đại diện chính quyền địa phương đến dự và tiếp nhận các hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ: “Chúng tôi rất trân trọng tình cảm của các cán bộ, đoàn viên Agribank. Những món quà này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em học sinh nghèo và bà con ở địa phương có thêm động lực để vượt qua khó khăn, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn Agribank đã chọn Thái Nguyên là điểm đến cho giải chạy ý nghĩa này”.

Nơi tình yêu và trách nhiệm lan tỏa

Từ phong trào được phát động nhân dịp kỷ niệm 30 năm Agribank, đến nay, sau hơn 7 năm phát triển, giải chạy Agrirun đã trở thành một sự kiện thể thao – văn hóa thường niên, gắn bó chặt chẽ với đời sống của cán bộ Agribank trên toàn hệ thống. Với tinh thần “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, Agrirun đã đi qua nhiều miền đất, mang theo sắc áo đỏ Agribank cùng niềm tự hào và tình yêu quê hương. Mỗi giải chạy là một câu chuyện, một dấu ấn và một cơ hội để gắn kết, lan tỏa hình ảnh Agribank năng động, trách nhiệm và giàu tình cảm.

Đằng sau sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào Agrirun là sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành sâu sát từ Ban Lãnh đạo Agribank. Sự hiện diện và ủng hộ ấy mang lại niềm động viên to lớn cho mỗi cán bộ, người lao động. Trong từng bước chạy, họ cảm nhận rõ sự khích lệ và niềm tin từ lãnh đạo. Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để những vận động viên Agribank bền bỉ hơn trên đường chạy cũng như trong hành trình cống hiến cho Agribank.

Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank, nhấn mạnh: “Chúng tôi không coi Agrirun chỉ là một nhóm những người yêu chạy bộ, yêu thể thao. Đây là một nét văn hóa, một niềm tự hào. Mỗi cán bộ, đoàn viên khi tham gia Agrirun đều lan tỏa hình ảnh Agribank năng động, gắn kết và trách nhiệm với cộng đồng”.

Sau hơn 7 năm, Agrirun đã đi từ một phong trào thanh niên nhỏ bé đến một cộng đồng bền vững, trở thành một trong những nét văn hóa đặc trưng của Agribank. Và năm nay, với dấu ấn tại Thái Nguyên, Agrirun một lần nữa khẳng định sức mạnh của sự gắn kết và sẻ chia. Mỗi bước chạy của những trái tim chung nhịp đập là minh chứng Agribank không chỉ là ngân hàng của những con số, mà còn là ngân hàng của tình người, của trách nhiệm xã hội. Những bước chân của Người Agribank chưa bao giờ dừng lại, và chắc chắn sẽ còn đi xa hơn, gieo hạt yêu thương trên khắp mọi miền Tổ quốc.