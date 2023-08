Agribank tiên phong triển khai dịch vụ rút tiền bằng mã QR qua Napas

Ngày 07/8/2023, tại lễ ra mắt dịch vụ mới do Napas tổ chức, Agribank là một trong 08 ngân hàng tiên phong triển khai dịch vụ rút tiền bằng mã QR qua Napas (VietQRCash). Với dịch vụ giao dịch bằng sinh trắc học (khuôn mặt và vân tay) đã triển khai tại 17 chi nhánh trên toàn quốc và dịch vụ giao dịch bằng CCCD đang triển khai thí điểm, Agribank luôn nỗ lực cập nhật, ứng dụng đa dạng và linh hoạt công nghệ hiện đại nhất để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Nỗ lực thay đổi thói quen dùng tiền mặt

Thời gian qua, Agribank và các ngân hàng thương mại triển khai nhiều dịch vụ thanh toán hiện đại nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt nhưng còn gặp nhiều khó khăn vì xuất phát từ nhu cầu thực tế và thói quen sử dụng tiền mặt đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân đặc biệt tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Các ngân hàng thương mại nói chung và Agribank nói riêng vẫn không ngừng nghiên cứu, ứng dụng đa dạng, hiện đại hóa các dịch vụ tại ATM nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Ngày 07/8/2023, tại lễ ra mắt dịch vụ mới do Napas tổ chức, Agribank là một trong số 8 ngân hàng tiên phong triển khai dịch vụ rút tiền bằng mã QR qua Napas (VietQRCash) không cần sử dụng thẻ vật lý. Theo đó, khách hàng chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh được cài đặt ứng dụng Agribank E-Mobile Banking có thể rút tiền nhanh chóng, an toàn mà không cần dùng thẻ tại hệ thống ATM của Agribank và 08 ngân hàng đã kết nối liên thông qua Napas chỉ bằng những thao tác đơn giản.

- Bước 1: Tại màn hình chờ ATM, khách hàng chọn “GIAO DỊCH KHÔNG DÙNG THẺ (CARDLESS)\ RÚT TIỀN BẰNG QR-CODE” để hiển thị mã QR.

- Bước 2: Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, chọn “QR Pay” và thực hiện quét mã QR trên màn hình ATM.

- Bước 3: Khách hàng chọn số thẻ, số tiền cần rút và chọn “Xác nhận” trên màn hình ứng dụng.

- Bước 4: Khách hàng nhập mã PIN trên máy ATM. Nhận tiền và hóa đơn (nếu chọn in hóa đơn).

Rút tiền không thẻ - bảo mật hai lớp

Hiện nay việc sử dụng thẻ vật lý để giao dịch tại các máy ATM vẫn còn khá phổ biến. Tính riêng tại Agribank với hơn 3.500 ATM và gần 600.000 giao dịch/ngày. Tình trạng quên thẻ, mất thẻ hoặc hỏng thẻ,v.v.. không phải là chuyện hiếm gặp. Do đó, phát triển các hình thức giao dịch mới tại ATM vừa đảm bảo an ninh an toàn với khả năng bảo mật cao vừa đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng luôn là mục tiêu mà Agribank hướng tới.

Với giao dịch rút tiền bằng mã QR, khách hàng không cần sử dụng thẻ vật lý nhưng vẫn có thể an tâm trải nghiệm dịch vụ, giao dịch an toàn nhờ bảo mật hai lớp xác thực: Xác thực thông qua nhập mật khẩu/thông tin sinh trắc học để đăng nhập vào ứng dụng Agribank E-Mobile Banking và xác thực thông tin mã PIN tại ATM.

Với việc triển khai dịch vụ rút tiền bằng VietQRCash liên thông giữa các ngân hàng qua Napas, một lần nữa Agribank khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng nhằm đem lại những trải nghiệm mới thuận tiện, dễ dàng và bảo mật hơn.