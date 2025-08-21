AEON sắp khai trương Trung tâm thương mại đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 20/8, tại TPHCM, Công ty TNHH AEON Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu AEON Tân An – Trung tâm thương mại (TTTM) thứ 8 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam, đồng thời là TTTM AEON đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. AEON Tân An sẽ mở cửa đón khách từ 23/9 và lễ khai trương chính thức diễn ra vào ngày 4/10.

AEON Tân An tọa lạc trên trục đường Hùng Vương, liền kề Quốc lộ 1A và cách cao tốc TPHCM – Trung Lương khoảng 1 km. Vị trí này được đánh giá mang lại lợi thế giao thông vượt trội, giúp kết nối thuận tiện với cư dân địa phương cũng như người dân từ các tỉnh thành lân cận.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam cho biết, bên cạnh các TTTM quy mô lớn, AEON đang hướng đến phát triển thêm các trung tâm quy mô vừa để mở rộng hiện diện tại nhiều thị trường. Với diện tích sàn khoảng 27.000 m², AEON Tân An dự kiến có hơn 30 cửa hàng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong bán kính khoảng 15 phút di chuyển.

Với ý tưởng “Công viên cộng đồng hằng ngày”, AEON Tân An được thiết kế theo phong cách hiện đại, tươi mới, đồng thời gần gũi thiên nhiên và thân thiện với môi trường. TTTM này kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới, góp phần mang lại diện mạo năng động cho Tân An, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.