Địa ốc

Google News

Aeon đầu tư trung tâm thương mại gần 4.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
TPO - Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đầu tư trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh), với diện tích hơn 76.000 m², tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Theo đó, tại Bắc Ninh, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đang phối hợp triển khai dự án trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng và hoạt động du lịch tại phường Tân Tiến, với diện tích hơn 76.000 m², tổng vốn gần 4.000 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục về đất đai, đánh giá tác động môi trường và đang trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ông Nakagawa Tetsuyuki – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam cho biết, doanh nghiệp sẽ khẩn trương trình hồ sơ xin chủ trương phê duyệt dự án. Công ty đang nỗ lực tối đa để đẩy nhanh tiến độ, bù đắp khoảng thời gian bị gián đoạn vừa qua và bảo đảm dự án được triển khai sớm nhất.

Aeon Mall Việt Nam cùng đối tác phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12/2025, nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

minh-hoa.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Chính phủ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đề nghị Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam nghiên cứu phương án đổi tên gọi dự án, gắn với địa danh mới của tỉnh nhằm tạo sự phấn khởi cho Nhân dân địa phương; đồng thời định vị thương hiệu lâu dài trên bản đồ số.

Doanh nghiệp được yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục hồ sơ. Đối với các quy trình liên quan đến chính quyền địa phương, tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, đưa dự án vào “danh mục luồng xanh, ưu tiên đặc biệt” để đảm bảo tiến độ.

Ông Tuấn bày tỏ mong muốn sau khi hoàn tất thủ tục và khởi công, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn thời gian, để dự án sớm hiện hữu tại Bắc Ninh, phấn đấu khánh thành vào ngày 1/7/2027.

Nguyễn Thắng
