Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Acecook Việt Nam ra mắt phiên bản Hảo Hảo premium

P.V

Vừa qua ngày 15/11/2025, Sau hơn hai thập kỷ giữ vững vị thế "hương vị quốc dân", Acecook Việt Nam đã khuấy động thị trường với sự ra mắt của Hảo Hảo Premium. Sự kiện Launching Event tại Aeon Mall Tân Phú không chỉ là lễ ra mắt sản phẩm, mà còn là một bản "Âm hưởng vị giác" hoành tráng, khẳng định tham vọng đưa mì gói Hảo Hảo lên một tầm cao mới.

Trước bối cảnh thị trường ngày càng nhiều sự cạnh tranh, người tiêu dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm “món ăn nhanh” mà còn mong muốn có được trải nghiệm ngon miệng, chất lượng và tinh tế hơn trong từng chi tiết. Thấu hiểu được điều đó, Hảo Hảo Premium ra đời để chiều lòng những khách hàng quan tâm đến chất lượng bữa ăn và sẵn sàng chi trả cao hơn cho những trải nghiệm cao cấp hơn.

image001-8500.jpg
Ông Shimamura Masafumi - Giám đốc khối Maketing chia sẻ tại sự kiện

Hảo Hảo Premium tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với ba điểm nổi bật (USPs) được ví như ba "nốt nhạc" hoàn hảo trong bản giao hưởng vị giác:Gói súp lớn với phần sốt sệt đậm đà, quyện vị, giúp sợi mì thấm đều và mang lại trải nghiệm cao cấp hơn; Sợi mì tẩm nước mắm đặc trưng của Hảo Hảo; Topping nhiều, phong phú, đầy đặn và chất lượng, mang đến cảm giác trọn vị và thỏa mãn. Với hai hương vị Mì Tôm Chua Cay và Mì Trộn Bò Satế, Hảo Hảo Premium được định vị là phiên bản nâng cấp, với mức giá khoảng 8.000 VNĐ/gói. Đây là chiến lược nhằm thu hút người dùng mới, kết nối gần gũi với những khách hàng trung thành của Hảo Hảo, và cạnh tranh cùng các đối thủ trong cùng phân khúc.

Khi món mì gói việt được nâng tầm

Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng cao cấp, sự kiện ra mắt Hảo Hảo Premium được dàn dựng như một hành trình vị giác thượng hạng.Không gian Bếp mang hướng Premium – sang trọng, tinh tế và đầy cảm xúc – nơi mỗi công đoạn chế biến mì, từ nấu, trộn đến trình bày, đều được thể hiện như một nghi thức ẩm thực nghệ thuật. Khách mời được thưởng thức và hòa mình trong không khí của một bữa tiệc vị giác trọn vẹn. Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của Da LAB và Bùi Trường Linh, mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại, góp phần lan tỏa tinh thần “Nâng tầm Hảo vị”.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất là màn ra mắt sản phẩm và tiết mục thưởng thức Hảo Hảo Premium, khách mời được thưởng thức sản phẩm trình bày trong chén và dĩa vàng sang trọng, tái định nghĩa cách người Việt cảm nhận và tận hưởng mì gói – vừa quen thuộc, vừa đẳng cấp.

Mục tiêu kinh doanh: Đột phá kênh thương mại hiện đại

Acecook Việt Nam kỳ vọng việc ra mắt Hảo Hảo Premium không chỉ giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho doanh số tại các kênh bán hàng, đồng thời nhận được sự yêu thích và ủng hộ nhiệt tình từ người tiêu dùng.

Qua đó, Acecook Việt Nam tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc nâng tầm trải nghiệm ẩm thực, mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những giá trị mới mẻ, chất lượng và đẳng cấp hơn.

image003-7730.jpg
Người tiêu dùng trải nghiệm mì Hảo Hảo Premium tại buổi ra mắt
P.V
#Hảo Hảo #Acecook #mì gói #cao cấp #ẩm thực

Cùng chuyên mục