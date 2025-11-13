ABBANK tiếp sức khách hàng phục hồi sau bão

Nhằm đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và hoạt động kinh doanh sau hàng loạt đợt bão lũ trong năm 2025, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã triển khai chương trình hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đến 2,8%/năm dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có khoản vay hiện hữu tại các khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai.

Hỗ trợ thiết thực sau thiên tai

Năm 2025, nhiều đợt bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống người dân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hưởng ứng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiên tai, ABBANK nhanh chóng triển khai gói giảm lãi suất đặc biệt cho các khách hàng chịu thiệt hại, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của ngân hàng với cộng đồng.

ABBANK tiếp sức hỗ trợ khách hàng nhanh chóng phục hồi sau bão với mức giảm lãi suất lên đến 2,8%/năm dành cho khách hàng cá nhân, và hỗ trợ tới 1,5%/năm dành cho khách hàng SME.

Theo đó, khách hàng cá nhân có khoản vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn được giảm tối đa 0,75%/năm trong toàn bộ thời gian còn lại của khoản vay. Với các khoản vay trung dài hạn như vay mua bất động sản, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, vay mua ô tô hoặc vay sản xuất kinh doanh trung dài hạn, mức giảm có thể lên tới 2,8%/năm – mức ưu đãi cao nhất trong chương trình.

Đối với khách hàng SME, ABBANK đang tiến hành rà soát danh mục doanh nghiệp bị ảnh hưởng tại từng khu vực để triển khai hỗ trợ kịp thời, sát thực tế. Ngân hàng dự kiến giảm tối đa 1,5%/năm trong 3 tháng đối với các khoản vay ngắn hạn, và 6 tháng đối với các khoản vay trung dài hạn, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực duy trì hoạt động và khôi phục sản xuất.

Ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: “Chúng tôi thấu hiểu những thiệt hại và khó khăn mà khách hàng phải đối mặt sau bão lũ. Chính sách giảm lãi suất lần này là nỗ lực của ABBANK nhằm san sẻ gánh nặng tài chính, giúp khách hàng có thêm nguồn lực phục hồi nhanh chóng, ổn định đời sống và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương.”

Đa dạng gói vay ưu đãi, lan tỏa giá trị nhân văn

Song song với chương trình hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng vùng thiên tai, ABBANK vẫn duy trì nhiều gói vay ưu đãi dành cho cá nhân, hộ kinh doanh và SME trên toàn quốc, như vay sản xuất kinh doanh, vay mua nhà, mua xe, hoặc vay dành cho nhóm khách hàng ưu tiên (cán bộ công chức, giáo viên, bác sĩ…). Các gói vay được thiết kế với lãi suất cạnh tranh, thủ tục linh hoạt, thời gian giải ngân nhanh, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và tối ưu dòng tiền.

Thông qua chuỗi chính sách hỗ trợ này, ABBANK tiếp tục khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời thể hiện tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của ngân hàng trong việc đồng hành cùng cộng đồng vượt qua khó khăn, hướng tới phát triển bền vững.

Không chỉ đẩy mạnh hoạt động vì cộng đồng, ABBANK vẫn duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025. Tính đến ngày 31/10/2025, lợi nhuận trước thuế của ABBANK đạt trên 3.000 tỷ đồng, hoàn thành 167% kế hoạch năm. Thành công này đến từ chiến lược tối ưu doanh thu, kiểm soát chi phí hiệu quả, đưa tỷ lệ CIR (chi phí trên thu nhập) xuống dưới 30%, phản ánh hiệu quả quản trị và vận hành bền vững của ngân hàng.

Đặc biệt, ngày 07/11/2025, ABBANK tiếp tục được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp đăng ký giao dịch thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch 2024–2025. Đây là năm thứ hai liên tiếp ABBANK nhận giải thưởng này, minh chứng cho cam kết minh bạch hóa thông tin, quản trị doanh nghiệp chuẩn mực và duy trì niềm tin với cổ đông, nhà đầu tư cũng như thị trường.

Với sự kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh – trách nhiệm xã hội – minh bạch quản trị, ABBANK tiếp tục khẳng định vị thế của một ngân hàng hướng đến giá trị phát triển bền vững, đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng trên hành trình phục hồi sau thiên tai và kiến tạo tương lai an toàn, thịnh vượng.