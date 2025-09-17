Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm

TPO - Trần Ngọc Châu Anh vinh dự nhận bằng khen của Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vì thành tích Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Lễ khai giảng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Là nữ quân nhân đầu tiên tham gia cuộc thi sắc đẹp và đăng quang Á hậu, Châu Anh cảm thấy đây là sự may mắn và cũng là dấu mốc đặc biệt, không chỉ với bản thân mà còn với Quân đội Nhân dân Việt Nam.
"Đây sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ, nguồn động lực để tôi cố gắng hơn trong hành trình sắp tới", Châu Anh nói.
Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, rapper Ram C, giảng viên, học viên của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn trong Lễ khai giảng.