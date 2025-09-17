Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm

TPO - Trần Ngọc Châu Anh vinh dự nhận bằng khen của Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vì thành tích Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Lễ khai giảng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.