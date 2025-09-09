Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhan sắc Đại sứ Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan

Đỗ Quyên - Trọng Tài

TPO - Đại sứ Thể thao và Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 Linh Đan chia sẻ kỷ niệm về quê Á hậu Vân Nhi ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Gia đình Vân Nhi đãi mấy chục mâm cỗ, lên loa phát thanh phường mời bà con tới chung vui.

img-5041.jpg
Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, Đại sứ Thể thao và Thời trang của Hoa hậu Việt Nam 2024 Đinh Hoàng Linh Đan cho biết cuộc sống của cô có nhiều thay đổi tích cực sau cuộc thi.
img-5042-1991.jpg
“Tôi có nhiều cơ hội cống hiến, lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng và tham gia nhiều sự kiện ý nghĩa, đặc biệt việc góp mặt tại Lễ diễu binh, diễu hành A80 vừa qua. Đây là lần đầu tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ, có những trải nghiệm tự hào”, Linh Đan nói.
img-5029.jpg
img-5028.jpg
Linh Đan kể để chuẩn bị cho sự kiện A80, cô cùng các nghệ sĩ trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc và kỷ luật. Những buổi sơ duyệt, tổng duyệt, họ phải tập trung từ 1h sáng, đợi tới 8h sáng để tham gia diễu hành.
img-5038-3729.jpg
“Tôi xúc động khi mình và các nghệ sĩ, vận động viên thuộc khối Văn hóa - Thể thao nhận được tình cảm nồng nhiệt từ người dân. Chúng tôi được mọi người mời ăn bún mọc, uống nước, có chỗ ngồi miễn phí. Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được bước đi trên Quảng trường Ba Đình trong sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. Hình ảnh những người cựu chiến binh tiến vào lễ đài khiến tôi rơi nước mắt, hiểu và trân quý hơn giá trị của hòa bình, tự do”, cô chia sẻ.
img-5033.jpg
img-5032.jpg
Cũng trong dịp đại lễ A80, Linh Đan có dịp hội ngộ ca sĩ Mono. Đại sứ Thể thao và Thời trang tiết lộ đây là cơ hội cô “chất vấn” đàn anh về việc từng đánh trượt mình khi casting MV Em là năm 2022.
img-5037.jpg
img-5036.jpg
Linh Đan cho biết sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, cô quyết định Bắc tiến để tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. “Tôi có tình yêu đặc biệt cho Hà Nội và giác quan thứ sáu thôi thúc mình đến với mảnh đất này. Tôi cũng xem Hà Nội là ngôi nhà thứ ba của mình, sau Đà Nẵng và TPHCM. Tôi đã có việc làm, cơ hội để trưởng thành hơn tại đây”, Linh Đan cho hay.
img-5039-1436.jpg
Theo Linh Đan, cô mong muốn hoạt động nghệ thuật, bước vào showbiz nếu có thể. Người đẹp Đà Nẵng tự tin với khả năng ca hát và diễn xuất.
img-5044-6480.jpg
img-5043.jpg
Chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ sau cuộc thi, Linh Đan cho biết cô ấn tượng buổi về Hải Phòng thăm nhà cùng Á hậu Vân Nhi. “Gia đình Vân Nhi mở tiệc mấy chục mâm cỗ, bố Vân Nhi lên loa phát thanh phường mời bà con tới chung vui. Có lẽ đây là lần đầu tôi chứng kiến cảnh tượng này. Ngoài ra, tình cảm của những thành viên trong gia đình Vân Nhi khiến tôi xúc động. Em Vân Nhi tự tay làm cả trăm chiếc bánh để tặng những người tới tiệc mừng của chị gái”, cô chia sẻ.
Đỗ Quyên - Trọng Tài
#Linh Đan #Vân Nhi #Hoa hậu Việt Nam 2024 #Đồ Sơn Hải Phòng #gia đình Vân Nhi #kỷ niệm

