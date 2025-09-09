Nhan sắc Đại sứ Thời trang Đinh Hoàng Linh Đan

TPO - Đại sứ Thể thao và Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 Linh Đan chia sẻ kỷ niệm về quê Á hậu Vân Nhi ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Gia đình Vân Nhi đãi mấy chục mâm cỗ, lên loa phát thanh phường mời bà con tới chung vui.
Linh Đan kể để chuẩn bị cho sự kiện A80, cô cùng các nghệ sĩ trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc và kỷ luật. Những buổi sơ duyệt, tổng duyệt, họ phải tập trung từ 1h sáng, đợi tới 8h sáng để tham gia diễu hành.
Cũng trong dịp đại lễ A80, Linh Đan có dịp hội ngộ ca sĩ Mono. Đại sứ Thể thao và Thời trang tiết lộ đây là cơ hội cô “chất vấn” đàn anh về việc từng đánh trượt mình khi casting MV Em là năm 2022.
Linh Đan cho biết sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, cô quyết định Bắc tiến để tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. “Tôi có tình yêu đặc biệt cho Hà Nội và giác quan thứ sáu thôi thúc mình đến với mảnh đất này. Tôi cũng xem Hà Nội là ngôi nhà thứ ba của mình, sau Đà Nẵng và TPHCM. Tôi đã có việc làm, cơ hội để trưởng thành hơn tại đây”, Linh Đan cho hay.
Chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ sau cuộc thi, Linh Đan cho biết cô ấn tượng buổi về Hải Phòng thăm nhà cùng Á hậu Vân Nhi. “Gia đình Vân Nhi mở tiệc mấy chục mâm cỗ, bố Vân Nhi lên loa phát thanh phường mời bà con tới chung vui. Có lẽ đây là lần đầu tôi chứng kiến cảnh tượng này. Ngoài ra, tình cảm của những thành viên trong gia đình Vân Nhi khiến tôi xúc động. Em Vân Nhi tự tay làm cả trăm chiếc bánh để tặng những người tới tiệc mừng của chị gái”, cô chia sẻ.