8 sản phẩm mĩ phẩm bị thu hồi do nhãn chính chưa khớp hồ sơ công bố

TPO - Sau khi Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) quyết định thu hồi 8 số tiếp nhận sản phẩm do nhãn chính chưa khớp hồ sơ công bố, Minh Khương Group cho biết số mĩ phẩm này đã được thu hồi, tiêu hủy đúng quy định.

Mới đây Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định số 369/QĐ-QLD thu hồi 8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mĩ phẩm do Cục cấp cho một số sản phẩm của nhà sản xuất Image International Manufacturing, LLC (địa chỉ tại Florida, Mỹ) do Minh Khương Group là đơn vị chịu trách nhiệm đưa ra thị trường tại Việt Nam. Lí do thu hồi được xác định là “nhãn chính sản phẩm ghi không đúng thành phần công thức như hồ sơ công bố sản phẩm mĩ phẩm”.

Sau đó, Minh Khương Group tổ chức họp báo công khai thông tin Cục Quản lí Dược (Bộ Y tế) ra quyết định thu hồi 8 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mĩ phẩm của công ty, do nhãn chính ghi thành phần chưa khớp với hồ sơ công bố đã được phê duyệt.

Tại buổi họp báo, đại diện Minh Khương Group thừa nhận đã có thiếu sót trong việc cập nhật hồ sơ đăng kí sản phẩm, xuất phát từ việc phía nhà sản xuất thay đổi thành phần nhưng công ty chưa điều chỉnh kịp thời theo quy định. “Chúng tôi chân thành xin lỗi khách hàng và đối tác đã bị ảnh hưởng”, đại diện Minh Khương Group nói.

Ngay sau khi nhận quyết định từ Cục Quản lý Dược, doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 8 lô hàng liên quan. Bà Thúy Phan, CEO Minh Khương Group, nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn đề cao tính minh bạch, đặt sự an toàn và quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Tất cả hàng nhập khẩu chính ngạch của Minh Khương đều có tem nhãn phụ khi phân phối ra thị trường để giúp người tiêu dùng phân biệt với hàng giả, hàng nhái”.

Ngoài ra bà CEO Thuý Phan cũng cho hay thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin trái chiều, từ nghi vấn sản phẩm chứa chất cấm đến việc xuất hiện hàng giả, hàng nhái. “Tuy nhiên, quyết định của cơ quan chức năng là câu trả lời rõ ràng nhất cho sự minh bạch của chúng tôi. Đây cũng là cơ hội để Minh Khương Group chấn chỉnh hoạt động truyền thông, tiếp tục lan tỏa giá trị “chân – thiện – mĩ” mà thương hiệu theo đuổi”.

Danh mục 8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mĩ phẩm bị thu hồi:

Iluma™ Intense Exfoliating Cleanser (chai 113g) – Số tiếp nhận: 145236/21/CBMP-QLD, cấp ngày 22/3/2021. Nhà sản xuất: Image International Manufacturing, LLC, 7130 Seacrest Boulevard, Lantana, FL 33462, USA.

Ageless Total Facial Cleanser (chai 177ml) – Số tiếp nhận: 189714/22/CBMP-QLD, cấp ngày 25/11/2022. Nhà sản xuất: Image International Manufacturing, LLC, 7130 Seacrest Blvd., Lantana, Florida 33462, USA.

I-Peel Lightening Lift® Peel Forte (chai 118ml) – Số tiếp nhận: 145238/21/CBMP-QLD, cấp ngày 22/3/2021. Nhà sản xuất: Image International Manufacturing, LLC, 7130 Seacrest Boulevard, Lantana, FL 33462, USA.

The Max Serum (chai 30ml) – Số tiếp nhận: 274683/25/CBMP-QLD, cấp ngày 05/5/2025. Nhà sản xuất: Image International Manufacturing, LLC, 7130 Seacrest Blvd., Lake Worth, Florida 33462, USA.

The Max Creme (hộp 48g) – Số tiếp nhận: 274670/25/CBMP-QLD, cấp ngày 05/5/2025. Nhà sản xuất: Image International Manufacturing, LLC, 7130 Seacrest Blvd., Lake Worth, Florida 33462, USA.

Vital C Hydrating Hand and Body Lotion (chai 170g) – Số tiếp nhận: 189728/22/CBMP-QLD, cấp ngày 26/11/2022. Nhà sản xuất: Image International Manufacturing, LLC, 7130 Seacrest Blvd., Lantana, Florida 33462, USA.

Image MD Youth Serum (chai 30ml) – Số tiếp nhận: 267785/25/CBMP-QLD, cấp ngày 27/02/2025. Nhà sản xuất: Image International Manufacturing, LLC, 7130 Seacrest Blvd., Lake Worth, Florida 33462, USA.

Clear Cell Salicylic Gel Cleanser (chai 177ml) – Số tiếp nhận: 189720/22/CBMP-QLD, cấp ngày 25/11/2022. Nhà sản xuất: Image International Manufacturing, LLC, 7130 Seacrest Blvd., Lantana, Florida 33462, USA.