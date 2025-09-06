7 sai lầm thường gặp của du khách lần đầu đến Việt Nam

TPO - Dù là điểm đến hấp dẫn, Việt Nam vẫn khiến nhiều du khách lần đầu bỡ ngỡ với những sai lầm thường gặp. Dưới đây là 7 gợi ý sẽ giúp hành trình khám phá của du khách trở nên dễ dàng và đáng nhớ hơn.

Việt Nam từ lâu được quảng bá là “đất nước của vẻ đẹp vượt thời gian”, một thiên đường nhiệt đới với cảnh quan và biển trời nguyên sơ. Trên các đoạn phim quảng bá, hình ảnh du khách tung tăng chạy trên bãi biển, nâng ly dưới hoàng hôn hay tận hưởng ánh nắng trong hang động phủ rêu xanh hiện lên đầy cuốn hút.

Joshua Zukas, một cây bút du lịch tại Hà Nội, cho biết du khách đến Việt Nam vẫn tiếp tục mắc phải những sai lầm tương tự. Nguồn: Joshua Zukas.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của một tác giả đã tham gia biên soạn 10 cuốn cẩm nang du lịch về Việt Nam, thực tế trải nghiệm thường khác xa với những hình ảnh lung linh đó. Sự phát triển kinh tế, biến đổi xã hội và tình trạng du lịch quá tải đã và đang làm thay đổi diện mạo du lịch Việt Nam, khiến nhiều du khách lần đầu đặt chân tới đây dễ rơi vào những sai lầm quen thuộc.

Muốn chinh phục cả Việt Nam trong chuyến đi

Không ít du khách cho rằng Việt Nam có diện tích nhỏ, có thể đi hết chỉ trong một đến hai tuần. Thực tế, Việt Nam rộng tương đương Nhật Bản hoặc Ý, việc di chuyển giữa các thành phố có thể mất gần cả ngày. Do đó, thay vì cố gắng “bao trọn” đất nước, du khách nên tập trung khám phá một vùng cụ thể để có trải nghiệm sâu hơn.

Những nơi như vùng núi ở miền Bắc Việt Nam cần thời gian di chuyển. Nguồn: Joshua Zukas

Bực bội vì thời tiết thất thường

Thời tiết Việt Nam không phải lúc nào cũng nắng đẹp. Miền núi phía Bắc có thể rét buốt vào mùa đông, đồng bằng sông Cửu Long oi bức vào cuối mùa khô, còn miền Trung thường hứng bão vào mùa thu. Thay vì khó chịu vì kỳ nghỉ bị ảnh hưởng, du khách nên chuẩn bị kế hoạch và hành trang phù hợp, coi thời tiết như một phần trong trải nghiệm.

Chạy theo danh sách các điểm đến

Việt Nam không có điểm đến nào bắt buộc phải ghé. Trong thời kỳ du lịch quá tải, chen chúc tại các “điểm nóng” thường chỉ khiến du khách mệt mỏi, còn người dân địa phương thì thêm phần ngán ngẩm. Trải nghiệm ý nghĩa nhất thường đến từ việc lựa chọn những điểm đến phù hợp với sở thích cá nhân.

Tin tưởng quá mức vào người có ảnh hưởng trong lĩnh vực du lịch

Nhiều du khách thất vọng khi kỳ vọng được dựng lên từ các clip TikTok hay Instagram không đúng thực tế. Thuật toán mạng xã hội vốn ưu tiên nội dung gây bất ngờ hoặc tranh cãi, chứ không phải tính chính xác. Thay vì chạy theo những người có tầm ảnh hưởng quốc tế, du khách có thể tìm đến những người sáng tạo nội dung sống tại Việt Nam, vốn có trải nghiệm thực tế và thông tin hữu ích.

Bỏ qua ẩm thực đường phố

Thức ăn đường phố được chế biến ở Việt Nam. Nguồn: Joshua Zukas

Một số du khách e ngại vấn đề vệ sinh nên tránh đồ ăn vỉa hè và chọn nhà hàng phục vụ du khách quốc tế. Tuy nhiên, nhiều món ăn ngon nhất của Việt Nam lại nằm ở những quán bình dân chuyên một món, từ bánh cuốn Hà Nội đến các món ốc tươi phong phú của TPHCM. Trải nghiệm ẩm thực đường phố chính là một phần không thể thiếu khi khám phá Việt Nam.

Ngại sử dụng SIM nội địa

Nhiều du khách phụ thuộc vào WiFi, trong khi dữ liệu di động ở Việt Nam vừa rẻ vừa ổn định. Chỉ với chưa đến 10 USD (khoảng 260.000 đồng), du khách có thể dễ dàng mua SIM tại các cửa hàng điện thoại hoặc qua ứng dụng eSIM, giúp việc tìm kiếm thông tin và liên lạc thuận tiện hơn nhiều.

Bỏ qua sách hướng dẫn du lịch

Trong khi Internet tràn ngập các bài viết nông cạn hoặc đánh giá giả, những cuốn cẩm nang du lịch uy tín vẫn là nguồn thông tin đáng tin cậy. Được biên soạn từ quá trình nghiên cứu dài hạn và trải nghiệm thực tế, sách hướng dẫn mang lại góc nhìn rõ ràng, giúp du khách hiểu và gắn kết hơn với văn hóa, con người Việt Nam.

Lời khuyên cho du khách

Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn và hiếu khách. Tuy nhiên, để chuyến đi trở nên trọn vẹn, du khách cần bỏ qua những kỳ vọng viển vông, chuẩn bị kỹ lưỡng và mở lòng đón nhận trải nghiệm thực tế. Chỉ khi đó, hành trình khám phá Việt Nam mới thực sự ý nghĩa và đáng nhớ.