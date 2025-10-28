6h đã vào tiết: Sinh viên có đang “đuối” vì học quá sớm?

SVO - Từ nhiều năm nay, không ít trường đại học ở TP.HCM bắt đầu tiết học đầu tiên vào 6h30 sáng. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhịp sống và thói quen sinh hoạt của sinh viên thay đổi, câu hỏi đặt ra là: liệu giờ học sớm còn thực sự phù hợp?

Giờ học linh hoạt theo tín chỉ, tiết 1 có nơi từ 6h30 nhưng ít sinh viên chọn

Theo quy định khung giờ học của Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, mỗi ngày có 16 tiết với ba ca, nhưng tiết 1 bắt đầu từ 6h30 và tiết cuối kết thúc lúc 21h. Theo ông Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng đào tạo nhà trường, khung giờ học tập và giảng dạy của trường áp dụng nhiều năm nay, thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với việc đào tạo theo học chế tín chỉ, trường xây dựng thời khóa biểu linh hoạt với việc bố trí các học phần ở những khung giờ khác nhau, trong đó có tiết 1.

Theo đó sinh viên có thể được quyền lựa chọn giờ học phù hợp và giảng viên theo nguyện vọng của mình, chứ không bắt buộc.

Ví dụ: học phần toán cao cấp được lên thời khóa biểu ở tiết 1, hoặc tiết 2, 3, 6, 8… Sinh viên có thể chọn đăng ký học phần này ở tiết học nào phù hợp.

"Tuy nhiên trên thực tế số sinh viên chọn học tiết 1 rất ít, chỉ khoảng 10% tổng số sinh viên. Các sinh viên chọn học tiết 1 đa phần là các bạn nội trú ký túc xá (nằm ngay trong trường), hoặc có nhà gần trường. Bên cạnh đó tôi từng hỏi sinh viên chọn học tiết 1, các bạn cho biết là thích học sớm, các tiết sau có thể nghỉ để làm việc khác", ông Nhân cho biết thêm.

Ông Huỳnh Trung Phong - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường đại học Sư phạm TP.HCM - cũng cho biết trường quy định giờ học một buổi hai ca, mỗi ca có ba tiết. Trong đó giờ học tiết 1 bắt đầu từ 6h30 sáng.

"Khung giờ học này trường quy định từ xưa đến nay chứ không phải mới đây. Tuy nhiên, trên thực tế không phải tất cả các khoa trong trường đều sử dụng ca 1. Chỉ có khoa nào xếp thời khóa biểu ca 1 thì sinh viên mới phải vào lớp từ tiết 1 lúc 6h30. Sinh viên học ca 1 đi học khá đầy đủ", ông Phong cho hay.

Giờ học các trường đại học: cùng tín chỉ, khác "giờ chuông báo thức"

Trong khi đó Trường đại học Công nghệ TP.HCM quy định thời gian học ngày gồm năm ca: buổi sáng hai ca với sáu tiết (giờ học tiết 1 từ 6h45), buổi chiều hai ca với sáu tiết và buổi tối một ca với ba tiết (kết thúc 20h15).

Theo ông Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM, giờ học đối với sinh viên chính quy của trường bắt đầu học buổi sáng là từ 7h, giờ học cuối của buổi chiều thường kết thúc vào lúc 16h30 (đối với các học phần 3 tín chỉ). Bên cạnh đó có một số ít lớp học phần (2 tín chỉ) sẽ kết thúc lúc 17h45. Sinh viên chính quy của trường không học buổi tối.

Ông Văn Chí Nam - Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cho hay trường quy định khung giờ học tại hai cơ sở đào tạo của trường khác nhau, trong đó cơ sở 1 (227 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán) mỗi ngày 12 tiết với tiết 1 bắt đầu từ 7h và tiết cuối kết thúc 18h, cơ sở 2 (khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) 10 tiết/ngày với tiết 1 từ 7h30 và tiết cuối kết thúc 17h.

Tại Trường đại học Luật TP.HCM, sinh viên hệ chính quy văn bằng 1 có lịch học mỗi ngày 10 tiết, chia thành hai buổi sáng và chiều. Ông Lê Văn Hiển - Phụ trách phòng đào tạo nhà trường - cho biết: "Hiện trường tổ chức giảng dạy tại ba cơ sở với khung giờ học khác nhau, tùy theo số tiết của từng học phần. Đối với các học phần học 5 tiết/buổi (tại cơ sở 1 và 2), buổi sáng bắt đầu lúc 7h, buổi chiều kết thúc vào 17h25. Với các học phần học 4 tiết/buổi (cơ sở 1 và 2), thời gian được chia chi tiết hơn nhưng tiết 1 buổi sáng cũng bắt đầu từ 7h và buổi chiều 16h35. Riêng cơ sở 3, khung giờ học có sự điều chỉnh buổi sáng từ 7h30 và buổi chiều kết thúc lúc 16h".

Có trường giờ học tiết 1 từ lúc 6h, nhưng…

Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM quy định giờ học tập và giảng dạy mỗi ngày 16 tiết (50 phút/tiết) với ba ca (sáng, chiều, tối). Trong đó ca sáng gồm sáu tiết với tiết 1 bắt đầu từ 6h; ca chiều sáu tiết với tiết 7 bắt đầu từ 12h; ca tối bốn tiết với tiết 13 bắt đầu từ 18h và tiết 16 kết thúc 21h10.

Dù quy định giờ học như vậy nhưng theo đại diện trường, trên thực tế cả hai cơ sở 1 và 2 của trường đều học từ 7h sáng (từ tiết 2). Riêng tiết 1 và 16 trong ngày chỉ dành cho các trường hợp đặc biệt như các lớp vừa học vừa làm ở các tỉnh xa, sinh viên có nhu cầu học sớm, có yêu cầu cụ thể của giảng viên và sinh viên.