Văn hóa

6 nghệ nhân được phong tặng Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú

THẢO VY – THÙY DƯƠNG
TPO - Sáng 6/1, tại Làng nghề Đông Khương (khối phố Đông Khương 1, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng, Văn phòng đại diện Hiệp hội Làng nghề Việt Nam khu vực miền Trung phối hợp với Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, và vinh danh các nghệ nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại hội nghị, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tiếp - Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ TP. Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức - cho biết năm 2025 đánh dấu nhiều chuyển biến tích cực của cộng đồng làng nghề miền Trung và Đà Nẵng, khi các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngày càng khẳng định chất lượng và vị thế thông qua các giải thưởng uy tín cũng như hoạt động xúc tiến thương mại tích cực.

Bước sang năm 2026, Hiệp hội xác định trọng tâm là tạo sinh kế bền vững cho người làm nghề, xây dựng đầu ra ổn định cho sản phẩm, từng bước chuyên nghiệp hóa sản xuất, gắn phát triển làng nghề với du lịch trải nghiệm, đồng thời tiếp tục tôn vinh đội ngũ nghệ nhân.

ong-nguyen-van-tiep-truong-ban-to-chuc-phat-bieu-tai-cuoc-hop.jpg
Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tiếp - Trưởng ban tổ chức phát biểu.
cac-nghe-nhan-tham-du-tai-chuong-trinh.jpg
Các nghệ nhân tại chương trình.

Ban tổ chức đã vinh danh 6 Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực thủ công mỹ nghệ vừa được Chủ tịch nước phong tặng. Hai Nghệ nhân Nhân dân là các ông Huỳnh Sướng - nghệ nhân làng mộc Kim Bồng, phường Hội An, và ông Lê Đức Hạ, nghệ nhân nghề gốm đất nung tại phường Điện Bàn. Bốn Nghệ nhân Ưu tú gồm ông Trần Hữu Phương (nghề dệt lụa tơ tằm Mã Châu, xã Nam Phước), Nguyễn Tấn Quý (nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ, xã Nam Phước), Nguyễn Văn Ân (điêu khắc gỗ mỹ nghệ, xã Điện Bàn) và Nguyễn Văn Phúc (gỗ mỹ nghệ, xã Nam Phước).

Dịp này, ban tổ chức đã trao danh hiệu Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam cho 7 nghệ nhân, là các ông bà Phan Duy Quý, Nguyễn Quốc Nghị, Nguyễn Thị Thời, Lê Thanh Bình (lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật ẩm thực), Nguyễn Thị Kiều (điêu khắc gỗ), Võ Tấn Hiếu (nghề hương truyền thống), Ngô Tấn Hùng (trầm hương).

bieu-duong-vinh-danh-4-nghe-nhan-uu-tujpg.jpg
Ông Nguyễn Văn Tiếp (thứ 2 từ bên phải) biểu dương, vinh danh các Nghệ nhân Ưu tú.
cac-nghe-nhan-duoc-phong-tang-danh-hieu-nghe-nhan-lang-nghe-viet-nam-2025.jpg
Các nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam.

Thay mặt các nghệ nhân, Nghệ nhân Nhân dân Lê Đức Hạ cho biết trong năm 2026, việc phát triển nghề gốm đất nung truyền thống - nghề gắn bó mật thiết với văn hóa và lịch sử vùng đất Quảng Nam - tiếp tục được chú trọng.

Theo ông, cùng với việc đổi mới, sáng tạo mẫu mã sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường hiện đại, làng nghề vẫn phải giữ vững những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc của gốm đất nung truyền thống. Sự sáng tạo phải dựa trên nền tảng truyền thống, để mỗi sản phẩm vừa mang hơi thở đương đại, vừa đậm đà giá trị văn hóa bản địa.

THẢO VY – THÙY DƯƠNG
