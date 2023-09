6 hộ dân thuộc diện thu hồi đất dự án mở rộng trụ sở cơ quan Bộ Công an

TPO - 6 hộ dân thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng trụ sở cơ quan Bộ Công an số 30 Trần Bình Trọng (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Việc thu hồi đất thực hiện dự án nói trên nhằm tạo vành đai an ninh giữa khối nhà làm việc của trụ sở Bộ Công an với các khu vực dân cư xung quanh, giảm mật độ xây dựng...

Sáng 7/9, UBND phường Nguyễn Du tổ chức Hội nghị Thông báo về các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, Kế hoạch thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản thuộc phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng trụ sở cơ quan Bộ Công an 30 Trần Bình Trọng, TP Hà Nội.

Theo đó, dự án mở rộng trụ sở cơ quan Bộ Công an 30 Trần Bình Trọng được xây dựng hợp khối vào dự án DA30/81 (là Trụ sở làm việc của Bộ Công an) với mục đích tạo vành đai an ninh giữa khối nhà làm việc với các khu vực dân cư xung quanh, giảm mật độ xây dựng, tạo cảnh quan không gian cho dự án DA30/81. Ngoài ra, với đặc điểm tự nhiên, sau khi xây dựng công trình sẽ tạo nên những sắc thái văn hóa đặc trưng, góp phần làm tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị, làm phong phú cuộc sống văn hóa tinh thần của cư dân trong khu vực.

Bên cạnh đó, việc mở rộng trụ sở cơ quan Bộ Công an tại số 30 Trần Bình Trọng còn đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất kết nối hạ tầng đồng bộ với dự án DA30/81, tạo vành đai an ninh giữa khối nhà làm việc với các khu vực dân cư xung quanh, đảm bảo an ninh, quản lý vận hành cơ sở làm việc, đảm bảo đồng bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị làm việc tại trụ sở. Do đó, việc xây dựng mở rộng trụ sở cơ quan Bộ tại 30 Trần Bình Trọng là phù hợp với nhu cầu, tính chất và đặc điểm khu đất.

Việc thu hồi đất được thực hiện trên cơ sở Văn bản 407/TTg-CN ngày 10/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh để xây dựng mở rộng trụ sở Bộ Công an.

Cùng với đó là Quyết định 3652/QĐ-BCA-H02 ngày 24/5/2022 của Bộ Công an phê duyệt vị trí đóng quân cho các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tại số 30 Trần Bình Trọng - 58 Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Diện tích đất dự kiến thu hồi là 273,9m2 thuộc phường Nguyễn Du, vị trí phía Đông giáp dự án DA30/81; phía Nam giáp đường Trần Nhân Tông; phía Tây giáp khách sạn Hotel du Parc Hanoi; phía Bắc giáp dự án DA30/81. Có 6 hộ gia đình tại các số nhà 58, 58A Trần Nhân Tông thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án. Thời gian thực hiện từ ngày 13/9-14/9; dự kiến kế hoạch di chuyển bố trí tái định cư vào tháng 3/2024.

Tại Hội nghị, đại diện các hộ dân đều đồng thuận với chủ trương, chính sách thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện dự án mục đích an ninh quốc phòng. Đồng thời các hộ dân cũng nêu mong muốn được áp dụng cơ chế chính sách tối ưu nhất để giá bồi thường về đất, tài sản trên đất phù hợp với giá thị trường.