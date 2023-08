Hoàn tất cưỡng chế 40 trường hợp khu vực dự án trụ sở Bộ Công an

TPO - Chiều 11/8, lực lượng thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đã tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc nhà đất để thực hiện dự án trụ sở Bộ Công an tại 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) đã phối hợp với toàn thể hệ thống chính trị, đoàn thể xã hội trên địa bàn đã tiến hành cưỡng chế để thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc thực hiện dự án Trụ sở Bộ Công an tại 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội.

Việc tổ chức thực hiện được triển khai trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố. Cụ thể thực hiện theo quy trình quy định tại Điều 70 Luật Đất đai năm 2013, Điều 34 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội và các quy định hiện hành.

Để triển khai thực hiện, ngày 10/8/2023, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng và UBND phường Nguyễn Du đã xây dựng và được UBND quận duyệt ban hành Kế hoạch số 1504/KH-BQLDA-UBND với mục tiêu, mục đích nhằm giải quyết các tồn tại trong công tác điều tra, đo đạc, kiểm đếm đất và tài sản trên đất do các hộ dân không hợp tác, phối hợp để thực hiện Dự án Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội tại địa điểm thu hồi đất trên địa bàn phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Về yêu cầu triển khai, kế hoạch đã xác định việc tổ chức thực hiện cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo tuyệt đối an toàn và đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự đúng quy định của pháp luật tại khu vực thực hiện cưỡng chế.

Trong quá trình cưỡng chế tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các hộ dân hiểu được việc không phối hợp thực hiện khi đã có quyết định kiểm đếm bắt buộc của cơ quan Nhà nước là vi phạm pháp luật và tự giác thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các lực lượng đã thực hiện việc cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 40 trường hợp (gồm 39 hộ dân và 1 tổ chức).

Như vậy, cho đến hết ngày 11/8/2023, Tổ công tác GPMB đã thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm đối với 57 trường hợp (trong đó có 16 trường hợp đồng thuận cho kiểm đếm; 40 trường hợp đã cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc ngày hôm nay; 1 phần diện tích đất đã thực hiện lập Biên bản kiểm đếm trên cơ sở hồ sơ do Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà cung cấp). Đối với 3 trường hợp còn lại (2 trường hợp thuộc diện KT3 và 1 trường hợp KT2), ngày 10/8/2023 UBND quận đã ban hành các quyết định kiểm đếm bắt buộc.

UBND phường, Ủy ban MTTQ Phường và đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ GPMB – Ban QLDA ĐTXD quận đã thực hiện công khai và đang tổ chức đối thoại, vận động, tuyên truyền theo kế hoạch. Trong trường hợp các hộ gia đình không chấp hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ GPMB – Ban QLDA ĐTXD quận phối hợp với UBND phường Nguyễn Du báo cáo UBND quận xem xét, ban hành quyết định cưỡng chế để thực hiện theo quy định tại Điều 69 và Điều 70 Luật Đất đai 2013.