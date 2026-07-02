Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

50 năm thành phố mang tên Bác: Yêu thành phố theo cách của thế hệ mình

Như Phương

HHTO - Tình yêu của Lê Quốc Huy dành cho Thành phố Hồ Chí Minh - nơi mình sinh ra và lớn lên - bắt đầu từ những câu chuyện mẹ kể, những chuyến đi cuối tuần hay lần đầu khám phá Bảo tàng thành phố. Giờ đây, Quốc Huy đã đủ trưởng thành để cùng mẹ đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố.

Hai thế hệ chung một tình yêu với Thành phố mang tên Bác

Là Đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cô Lê Thị Diễm Phúc (Cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 - 2026) tự hào: “Lễ Kỷ niệm mang đến nhiều cảm xúc sâu lắng, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc để mỗi người trẻ của thành phố luôn nỗ lực rèn luyện, tiếp bước, phấn đấu, lao động và cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần vào sự văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác và của đất nước Việt Nam”.

co-diem-phuc.jpg
Cô Lê Thị Diễm Phúc.

Trong thời gian làm Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 30, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Phú Thuận (TP.HCM), tình yêu dành cho Thành phố Hồ Chí Minh của cô Diễm Phúc không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà được nuôi dưỡng từ chính nếp sống của mỗi gia đình: “Là một người mẹ, tôi luôn muốn các con nhìn thấy tình yêu với thành phố qua cách mình sống: chăm chỉ lao động, có trách nhiệm với cộng đồng, trân trọng những giá trị truyền thống.

screenshot-2026-07-02-095649.png
Theo cô Diễm Phúc, nếp nhà là cách giản dị nhưng bền bỉ nhất để các thế hệ nối tiếp nhau nuôi dưỡng tình yêu với Thành phố mang tên Bác.

Khi chứng kiến mẹ tham gia các hoạt động vì cộng đồng, các con sẽ được nuôi dưỡng tình yêu, lòng biết ơn, sự gắn bó với thành phố, từ đó mang theo những giá trị ấy đến tương lai."

Hành động vì thành phố trong giai đoạn mới

Từ khi các con còn nhỏ, cô Diễm Phúc thường kể cho con trai Lê Quốc Huy (Đảng viên trẻ, Sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM) và con gái Lê Thanh Diễm My nghe những câu chuyện về những con người đã hy sinh, xây dựng, bảo vệ, góp phần làm nên diện mạo Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.

Từ lâu, Quốc Huy đã tham gia cùng mẹ trong các hoạt động phong trào tại địa phương do thành phố, phường Phú Thuận tổ chức như Hội thi tái chế rác thải nhựa, Môi trường sống xanh, Gia đình hạnh phúc,...

screenshot-2026-07-02-103642.png
Quốc Huy cùng bạn bè xây dựng chuỗi bài viết truyền thông Hoa Trong Rừng, kể những câu chuyện về Rừng Sác Cần Giờ, Chùa Giác Lâm, Thảo Cầm Viên... dưới lăng kính gần gũi với Gen Z, Gen Alpha.

Đồng thời, với vai trò cộng tác viên Trung tâm Giáo dục Vườn thú, Quốc Huy còn trực tiếp dẫn các tour trải nghiệm, chia sẻ nhiều câu chuyện lịch sử, văn hóa và thiên nhiên để mỗi chuyến tham quan không chỉ là một lần đi chơi, mà còn là hành trình hiểu hơn về thành phố.

screenshot-2026-07-02-111457.png
Bạn Lê Quốc Huy.

Điều ý nghĩa nhất sau mỗi hành trình là có thêm nhiều người trẻ muốn bước vào bảo tàng, ghé một di tích hay dừng chân dưới những tán cây hơn trăm năm tuổi của Thảo Cầm Viên để hiểu hơn về thành phố mình đang sống. Khi teen được tham gia, được kể lại những di tích lịch sử trong video, bài viết, podcast, những giá trị ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, làm đẹp thêm Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

- Bạn Lê Quốc Huy (Sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM)

hht1484-cover.jpg
Như Phương
#Thành phố Hồ Chí Minh #tình yêu thành phố #gia đình #truyền thống #hoạt động cộng đồng #di tích lịch sử #kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác

Xem thêm

Cùng chuyên mục