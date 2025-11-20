5 ngân hàng lớn đồng hành cùng Lumira Ville mở cơ chế tài chính linh hoạt cho người mua nhà

Sở hữu pháp lý hoàn thiện, vị trí “tứ trụ kim cương” tại hồng tâm siêu cảng Hải Phòng, khu đô thị Lumira Ville đã nhận được sự đồng hành của 5 ngân hàng đầu ngành. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng đảm bảo cho khả năng thực thi dự án, mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn linh hoạt mà còn là minh chứng cho tiềm năng dự án và uy tín của đội ngũ phát triển.

Bảo chứng niềm tin - an tâm mua nhà – linh hoạt tài chính

Ngày 20/11 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa chủ đầu tư H2H cùng hệ thống các ngân hàng top đầu Việt Nam tham gia tài trợ vốn cho khu đô thị Lumira Ville, bao gồm Vietcombank, SHB, MBBank, OCB, ABBank. Cùng với thỏa thuận cam kết đồng hành, các định chế tài chính sẽ rót nguồn vốn hàng chục ngàn tỷ đồng vào dự án.

Sự tham gia của 5 định chế tài chính hàng đầu mở ra cơ hội giúp khách hàng tiếp cận dòng vốn linh hoạt, ưu đãi

Trên thực tế, để hỗ trợ giải ngân vốn vay cho một dự án bất động sản tại Việt Nam luôn trải qua nhiều bước thẩm định pháp lý và tài chính vô cùng khắt khe. Sự đồng thuận của 5 định chế tài chính cho thấy mức độ tin tưởng cao đối với tính minh bạch và tiềm năng của Lumira Ville.

Khu đô thị đang tăng tốc triển khai, hình thành điểm chạm thực tế để khách hàng trải nghiệm

Về phía chủ đầu tư, đây là nguồn lực quý giá để đơn vị triển khai dự án đúng tiến độ - chất lượng. Đặc biệt, hưởng lợi lớn nhất phải kể đến người mua nhà với nhiều lợi ích thiết thực. Không chỉ có mức lãi suất cạnh tranh, hỗ trợ thủ tục vay nhanh chóng, đơn giản, việc có cùng lúc 5 ngân hàng top đầu tham gia mở ra cho khách hàng nhiều sự lựa chọn phù hợp điều kiện tài chính, lãi suất ưu đãi và chương trình hỗ trợ linh hoạt.

Mặt khác, theo thông tin, các ngân hàng sẽ giải ngân nguồn vốn lên đến 70% giá trị sản phẩm. Trong nguyên tắc định giá, con số giải ngân này thể hiện giá bán của dự án đang đi sát với giá trị thực của thị trường.

Sự đồng hành của ngân hàng bảo chứng uy tín và mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn linh hoạt cho khách hàng

Song hành với sự hỗ trợ của ngân hàng, chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư H2H Việt Nam cùng đơn vị phát triển Hưng Thịnh Incons cũng đưa ra nhiều phương thức ưu đãi bao gồm hỗ trợ lãi vay và ân hạn nợ gốc kéo dài đến 36 tháng – thời gian ưu đãi thuộc top cao bậc nhất thị trường. Ưu đãi này giúp khách hàng kéo giãn tối đa dòng tiền, tậu nhà thảnh thơi. Khoảng thời gian 3 năm đủ dài để thị trường thiết lập mặt bằng giá mới. Từ đó, nhà đầu tư có thể X2 – X3 lợi nhuận trên số vốn khiêm tốn bỏ ra ban đầu.

Dòng sản phẩm “hot trend” đa năng đón trọn lưu lượng khách khổng lồ

Ở mỗi dự án, lượng căn shop chỉ chiếm 2–5%, còn tại một khu vực, vị trí kinh doanh thường dưới 1%. Nhờ khả năng “gà đẻ trứng vàng” cùng sự hữu hạn đắt giá, shophouse luôn được săn đón và là dòng sản phẩm có biên lợi nhuận tốt nhất.

Không ngẫu nhiên Lumira Ville được định vị thành tổ hợp thương mại dịch vụ – đô thị khai phóng chuẩn Quốc tế ở xứ cảng. Nếu nhiều đô thị chỉ có 1–2 mặt tiền thì Lumira Ville lại thông tứ phía và quy hoạch bàn cờ. Bốn mặt dự án đều tiếp cận các trục lưu thông huyết mạch: Đặng Kinh 68m kết nối sân bay – cảng Đình Vũ; các trục Liên Phường 40m và 30m liên thông trung tâm hành chính; cùng đại lộ WorldBank 50,5m – tuyến phát triển mạnh nhất phía Đông.

Vị thế hiếm có chuyên biệt cho kinh doanh thương mại, đón trọn nguồn khách khổng lồ

Nằm giữa Sân bay Quốc tế Cát Bi và hệ thống cảng biển, chỉ 3–5 phút di chuyển, dự án đón trọn dòng khách logistic – thương mại lớn nhất miền Bắc. Bởi đây là khu vực quy tụ lượng lao động đông đảo từ cảng biển, logistic, hãng tàu, kho bãi và sân bay, nhóm làm việc theo ca có nhu cầu cao về F&B nhanh, tiện lợi 24/7, giặt ủi, hiệu thuốc, văn phòng nhỏ và lưu trú ngắn hạn. Chuyên gia trong các KCN cũng tạo nhu cầu chất lượng cao cho café – meeting, nhà hàng, showroom. Người dân Hải Phòng có mức sống và sức chi tiêu cao là nguồn khách ổn định cho mua sắm – ẩm thực – giải trí, đặc biệt khi Lumira Ville kết nối thuận tiện đến các quận trung tâm.

Diện mạo của trung tâm giao thương, logistic quốc tế đang định hình rõ nét

Phát triển theo mô hình “all-in-one” thế hệ mới, Lumira Ville tích hợp 30 tiện ích quốc tế đáp ứng nhu cầu an cư cao cấp. Gần 80% sản phẩm sở hữu 2 mặt tiền, quy hoạch 5 tầng – thiết kế tối ưu cho không gian vừa để ở và kết hợp kinh doanh. Chủ nhân dễ dàng vừa an cư vừa kinh doanh hoặc cho thuê đa ngành, tận dụng linh hoạt mọi tầng công năng.

Mức giá chỉ từ 48 triệu/m² cho shophouse có khả năng khai thác cực tốt, vị trí trung tâm Hải Phòng được đánh giá khá mềm so với tiềm năng. Đặc biệt, Đông Hải đang đón các cú hích vĩ mô như tuyến đường sắt cao tốc Việt – Trung (Hải Phòng – Hà Nội – Côn Minh) sắp khởi công, khu kinh tế tự do 6.292 ha – riêng Đông Hải 1.077 ha mới phê duyệt tháng 10, nằm trên tuyến đường Vành đai 3 kết nối các đô thị lớn của Hải Phòng như Vin Vũ Yên, Vin Tràng Cát và Vin Dương Kinh dự kiến khởi công vào giai đoạn tới. Đây là bệ phóng đưa Hải Phòng nói chung và Đông Hải nói riêng thành trung tâm giao thương quốc tế. Khi đó, với vị trí lõi trung tâm Đông Hải, giá trị và khả năng khai thác thương mại của Lumira Ville sẽ tăng theo cấp số nhân.