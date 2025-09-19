5 kiểu ứng viên khiến nhà tuyển dụng 'ngán ngẩm'

SVO - Trong tuyển dụng, không chỉ ứng viên “ngại” nhà tuyển dụng mà đôi khi chính nhà tuyển dụng cũng “sợ” những ứng viên thiếu chuẩn bị, thái độ chưa phù hợp. Thạc sĩ (ThS) Nguyễn Mai Lan – Quản lý Truyền thông & Thương hiệu tại One Mount Group – chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong 5 kiểu ứng viên dễ khiến doanh nghiệp “ngán ngẩm” và đưa ra lời khuyên giúp các bạn trẻ tránh mắc sai lầm khi tham gia tuyển dụng.

Thưa ThS. Nguyễn Mai Lan, trong quá trình tuyển dụng nhân sự Truyền thông/Marketing, chị có gặp những ứng viên khiến nhà tuyển dụng “sợ hãi” không?

ThS. Nguyễn Mai Lan:

Có chứ (cười). Tôi hay nói vui với đồng nghiệp là phỏng vấn đôi khi cũng giống như “đi câu cá”, không phải lần nào cũng gặp “cá lớn”. Có những ứng viên hồ sơ rất đẹp nhưng đến buổi phỏng vấn lại gây bất ngờ theo hướng… không mong muốn. Điều này không chỉ ở ngành Truyền thông/Marketing mà ngành nào cũng có.

Thạc sĩ Nguyễn Mai Lan, Quản lý Truyền thông và Thương hiệu, One Mount Group.

Cụ thể 5 kiểu ứng viên khiến nhà tuyển dụng “ngán ngẩm” nhất là gì, thưa chị?

ThS. Nguyễn Mai Lan:

Thứ nhất, ứng viên thiếu chuẩn bị: Không tìm hiểu về công ty, vị trí, ngành nghề. Khi hỏi về sản phẩm, dịch vụ hay văn hoá doanh nghiệp thì trả lời rất chung chung. Điều này thể hiện sự thiếu nghiêm túc. Thứ hai, ứng viên phóng đại thành tích, "bịa" CV: Có bạn ghi rất nhiều thành tích trong CV, nhưng khi hỏi chi tiết về cách thực hiện, kết quả hay vai trò cá nhân thì không trả lời được. Đây là “điểm trừ” lớn vì nhà tuyển dụng rất coi trọng sự trung thực. Thứ ba, ứng viên thái độ kém: Đến muộn, không xin lỗi, nói chuyện cộc lốc,... Ở ngành Truyền thông/Marketing, thái độ còn quan trọng hơn kỹ năng. Thứ tư, ứng viên quá thụ động: Chỉ trả lời ngắn gọn câu hỏi của nhà tuyển dụng, không đặt câu hỏi ngược lại, không thể hiện sự quan tâm hay mong muốn gắn bó với công ty. Điều này tạo cảm giác các bạn đến phỏng vấn cho có. Thứ năm, ứng viên “bỏ chạy” khi nghe thử thách: Ngay khi nghe yêu cầu cao hoặc KPI cụ thể thì lại e ngại, nói lời từ chối hoặc có thái độ tiêu cực. Điều đó cho thấy họ thiếu sự sẵn sàng để học hỏi và thích nghi.

Theo chị, vì sao các ứng viên này lại xuất hiện ngày càng nhiều?

ThS. Nguyễn Mai Lan:

Tôi nghĩ có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là các bạn trẻ chưa đầu tư đủ vào việc chuẩn bị trước buổi phỏng vấn: tìm hiểu thông tin, luyện trả lời câu hỏi, chuẩn bị portfolio. Thứ hai, một số bạn vẫn còn tâm lý “chọn việc” hơn là “chọn cơ hội học hỏi”, nên dễ bỏ qua thái độ, tinh thần cầu tiến. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh như hiện nay, điều này khiến các bạn mất lợi thế.

Chị có lời khuyên nào cho các bạn trẻ để tránh rơi vào những nhóm ứng viên “đáng sợ” này?

ThS. Nguyễn Mai Lan:

Hãy chuẩn bị kỹ trước khi phỏng vấn, từ việc tìm hiểu công ty, ngành nghề đến tự đánh giá năng lực của bản thân, trung thực trong hồ sơ và trong cách trả lời, vì nhà tuyển dụng luôn đánh giá cao sự chân thành. Thể hiện thái độ tích cực, chủ động đặt câu hỏi để chứng tỏ bạn quan tâm và mong muốn gắn bó với tổ chức, doanh nghiệp. Và cuối cùng, cởi mở với thử thách vì đó là cơ hội để bạn học hỏi, trưởng thành và chứng minh năng lực.

Vậy theo chị, yếu tố nào giúp ứng viên chinh phục được nhà tuyển dụng Truyền thông/Marketing?

ThS. Nguyễn Mai Lan:

Đó là sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng, thái độ và sự linh hoạt. Bằng cấp có thể là tấm vé đầu tiên giúp bạn lọt vào vòng phỏng vấn, nhưng cách bạn chuẩn bị, giao tiếp, trình bày năng lực và tư duy mới là thứ khiến nhà tuyển dụng thực sự muốn “giữ” bạn lại.

Ảnh: NVCC