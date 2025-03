5 cựu bí thư tỉnh ủy ‘dính đạn bọc đường’ của Hậu 'pháo'

TPO - Sau hơn một năm điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 41 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số tỉnh thành. Đáng chú ý, trong 9 bị can là cựu quan chức cấp tỉnh, có 5 người là cựu bí thư tỉnh uỷ.

Các bị can bị truy tố về 6 tội danh, gồm: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Trong danh sách 41 bị can, có 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ", bao gồm: Hoàng Thị Thúy Lan – Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành – Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh – Cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Khước – Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Cao Khoa – Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Lê Viết Chữ – Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh – Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cựu Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi. Đáng chú ý, ngoài bà Hoàng Thuý Lan, ông Lê Viết Chữ còn có 3 cựu Bí thư Tỉnh ủy bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", bao gồm: Phạm Văn Vọng – Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Ngô Đức Vượng – Cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Nguyễn Doãn Khánh – Cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra một số cựu quan chức địa phương khác cũng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Phùng Quang Hùng – Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Hòa Bình – Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Ngô Đức Vượng – Cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Riêng Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu Pháo) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo buộc các tội danh “Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bộ Công an đánh giá vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn là một hình thức tham nhũng tinh vi, trong đó các cá nhân có quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp cao đã tận dụng quyền lực để gây ảnh hưởng đến quan chức cấp dưới nhằm trục lợi. Các quan chức này bị tác động bằng "đạn bọc đường" (tức hối lộ dưới danh nghĩa tài trợ, quà tặng), dẫn đến buông lỏng quản lý, tiếp tay cho doanh nghiệp trục lợi từ tài sản nhà nước. Theo điều tra, Nguyễn Văn Hậu đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 132 tỷ đồng, trong đó: Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD; Ông Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD; Ông Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD; Ông Nguyễn Văn Khước nhận 3 tỷ đồng và 20.000 USD; Ông Hoàng Văn Nhiệm (Phó Giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Phúc) nhận 1,45 tỷ đồng; Ông Chu Quốc Hải (Phó Giám đốc Sở TN&MT Vĩnh Phúc) nhận 100 triệu đồng và 20.000 USD; Ông Đặng Văn Minh nhận 22,6 tỷ đồng và 240.000 USD; Ông Cao Khoa nhận 6 tỷ đồng và 20.000 USD và Ông Lê Viết Chữ nhận 6 tỷ đồng. Ngoài hành vi đưa hối lộ, Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước gần 450 tỷ đồng do vi phạm quy định về đấu thầu. Minh Đức