400 phần quà ‘Xuân yêu thương’ đến với phạm nhân trại giam Định Thành

TPO - Ngày 9/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2024 với chủ đề "Hành trình của niềm tin" tại Trại giam Định Thành (Bộ Công an).

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 400 phần quà, trị giá 120 triệu đồng cho phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Định Thành (xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Dịp này, tại trại giam cũng diễn ra chương trình văn nghệ mừng Xuân và tọa đàm "Vai trò của phụ nữ trong gia đình", khẳng định vai trò của người phụ nữ trong thời đại ngày nay. Anh Đỗ Minh Sang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, vui Xuân đón Tết cho các phạm nhân. Qua hoạt động này, sẽ giúp các phạm nhân thêm tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác giáo dục, cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng; giáo dục phạm nhân tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, văn minh sau khi tái hòa nhập cộng đồng. Anh Sang cũng cho biết, hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác động viên tinh thần, chăm lo, hỗ trợ đối tượng đặc thù; tạo điều kiện cho phạm nhân vượt qua mặc cảm, tự ti, đón Tết Nguyên đán ấm áp, yêu thương; nâng cao nhận thức và hành động, tích cực cải tạo, tiến bộ, sớm tái hòa nhập cộng đồng. Hòa Hội