4 mẩu TWICE khoe hình thể "cháy" tại show Victoria’s Secret, Tzuyu xin lỗi vì hát live tệ

HHTO - Sự xuất hiện của TWICE tại show diễn Victoria’s Secret khiến mạng xã hội hừng hực. Trái với dự đoán ban đầu rằng cả 9 thành viên sẽ cùng góp mặt, sân khấu lần này chỉ có 4 gương mặt gồm Nayeon, Jihyo, Momo và Tzuyu nhưng cũng đủ khiến khán giả "đứng ngồi không yên".

Sáng 16/10 (giờ Việt Nam), sàn diễn thời trang Victoria’s Secret Fashion Show chính thức quay trở lại tại New York với quy mô hoành tráng, thu hút dàn sao đình đám tham gia. Như thông báo trước đó, TWICE xuất hiện với vai trò nghệ sĩ biểu diễn, song trái với dự đoán của người hâm mộ, chỉ có 4 thành viên gồm Nayeon, Jihyo, Momo và Tzuyu góp mặt tại sự kiện.

4 thành viên TWICE xuất hiện xinh đẹp, đánh dấu lần đầu một nhóm nhạc nữ K-Pop trở thành nghệ sĩ biểu diễn trong show của Victoria’s Secret.

Trước khi bước lên sân khấu biểu diễn, bốn cô gái TWICE xuất hiện rạng rỡ trên thảm hồng đặc trưng của Victoria’s Secret, đánh dấu lần đầu tiên nhóm góp mặt tại show diễn quyến rũ trứ danh này. Các cô gái diện trang phục tông đen - trắng sang trọng. Em út Tzuyu thu hút mọi ánh nhìn với váy trắng cut-out trong khi ba thành viên còn lại chọn sắc đen làm màu chủ đạo cho trang phục.

Mỗi người một vẻ nhưng ai cũng tỏa sáng theo cách riêng.

TWICE xuất hiện ở phần giữa show diễn, trong phân đoạn "Class of Pink 2025", góp phần quảng bá cho dòng sản phẩm PINK. Nhóm trình diễn với đội hình bốn thành viên qua hai ca khúc This Is For và Strategy kéo dài gần 6 phút. Các thành viên đã khéo léo điều chỉnh lại line hát và vũ đạo để phù hợp với đội hình mới, tạo nên một sân khấu cuốn hút, trẻ trung nhưng vẫn giữ được dấu ấn đặc trưng của nhóm.

TWICE trình diễn trong phân đoạn "Class of Pink 2025".

Màn trình diễn của nhóm nữ nhà JYP đã "làm nóng" bầu không khí với âm nhạc bắt tai, vũ đạo quyến rũ cùng phong cách thời trang đậm chất Victoria’s Secret. Trong trang phục hồng pastel ánh bạc kết hợp bốt cao cổ, bốn cô gái mang đến hình ảnh vừa ngọt ngào vừa cá tính, thể hiện đúng tinh thần nữ quyền hiện đại mà thương hiệu đang hướng tới.

Trang phục biểu diễn của bộ tứ lần này cũng khiến dân tình "bỏng mắt" với thiết kế tôn trọn vóc dáng quyến rũ của các thành viên.

Ngay sau khi tiết mục kết thúc, mạng xã hội nhanh chóng "bùng nổ" với hàng loạt bình luận. Nhiều khán giả dành lời khen cho màn trình diễn của TWICE, cho rằng nhóm đã mang đến làn gió tươi mới, khoẻ khoắn, quyến rũ, biết cách cân bằng giữa âm nhạc, thời trang và tinh thần đồng bộ của một nhóm nhạc.

Visual xinh đẹp và ngày càng mặn mà của các cô gái nhận được nhiều lời khen.

Vũ đạo đồng đều, ăn ý của bộ tứ giúp màn trình diễn trở nên mượt mà.

Tuy vậy, bên cạnh những lời khen, không ít ý kiến cho rằng sân khấu lần này của 4 mẩu TWICE chưa thật sự tạo được "hiệu ứng wow", vẫn mang hơi hướng của một sân khấu âm nhạc thông thường. Ngoài ra, phần phối nhạc của hai ca khúc cũng bị nhận xét là chưa đủ bứt phá, thiếu cao trào.

Dù có nhiều ý kiến nhưng TWICE vẫn kịp để lại dấu ấn riêng với phong cách nữ tính, thanh lịch và tràn đầy sức sống trên sân khấu.

Trong khi Nayeon và Jihyo thể hiện tốt phần của mình, Momo được khen ngợi vì có tiến bộ, thì Tzuyu lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi giọng hát bị đánh giá là yếu và hụt hơi. Sau khi sân khấu kết thúc, em út TWICE đã lên ứng dụng trò chuyện với người hâm mộ để chia sẻ và gửi lời xin lỗi. Cô giải thích rằng đã bị khàn giọng nặng trước buổi diễn dù đã luyện tập chăm chỉ và thử nhiều cách cải thiện nhưng không hiệu quả.

Cô cho biết đã dành nhiều thời gian luyện tập thanh nhạc chăm chỉ, tuy nhiên việc bị khàn giọng đã ảnh hưởng đến phần trình diễn.

Nhìn chung, màn xuất hiện của TWICE tại Victoria’s Secret vẫn được xem là một dấu mốc đáng nhớ, khẳng định sức hút không thể phủ nhận của nhóm trên sân khấu quốc tế. Chỉ với 4 thành viên, họ vẫn tỏa sáng, tự tin và đủ sức chinh phục khán giả.