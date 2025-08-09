Hàn Quốc: 4 hành khách ẩu đả trên máy bay

TPO - Bốn hành khách ẩu đả trên chuyến bay HX628 từ Hong Kong - Trung Quốc đi Seoul khiến Hãng hàng không Hong Kong Airlines phải báo cảnh sát Hàn Quốc. Nhóm khách bị lập biên bản cảnh cáo khi máy bay hạ cánh tại Incheon ngày 8/8.

Theo lịch trình, chuyến bay rời sân bay quốc tế Hong Kong lúc 09h09 sáng và hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon lúc 13h03 (theo giờ địa phương).

Trong quá trình bay, một phụ nữ nói tiếng Quan thoại cáo buộc một hành khách khác đã đánh con trai mình khi cậu bé vô tình va vào người này trên đường đi vệ sinh. Vụ việc nhanh chóng biến thành tranh cãi gay gắt giữa hai nhóm hành khách.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người phụ nữ liên tục la hét “ông ta đánh con tôi” và túm lấy áo người bị cáo buộc. Một người phụ nữ nói tiếng Quảng Đông thuộc nhóm đối phương phản bác rằng chính đứa trẻ đã đánh người trước. Lời qua tiếng lại kèm theo tiếng la hét và chửi bới khiến nhiều tiếp viên phải can thiệp, yêu cầu cả hai bên giữ bình tĩnh và lập tức tách họ ra.

Người phát ngôn Hong Kong Airlines xác nhận phi hành đoàn đã xử lý theo đúng quy trình, kịp thời ngăn chặn tình hình căng thẳng, đồng thời lập biên bản cảnh cáo đối với bốn hành khách. Sau khi máy bay hạ cánh, những hành khách này được bàn giao cho lực lượng chức năng Hàn Quốc. Hãng cho biết không có ai bị thương và nhấn mạnh sẽ không dung thứ cho các hành vi gây rối trên chuyến bay.

Trước đó, một sự cố tương tự trên chuyến bay UO597 của Hãng hàng không HK Express từ Phú Quốc, Việt Nam đến Hong Kong - Trung Quốc ngày 15/7. Một phụ nữ quốc tịch Bồ Đào Nha và một người đàn ông Trung Quốc tranh cãi gay gắt về việc một đứa trẻ đá vào ghế phía trước.