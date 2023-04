3 tài tử liên quan đến Song Hye Kyo đều bắt đầu sự nghiệp từ một bộ phim 18+

TPO - ''Song hoa điếm'' là một trong những bộ phim 18+ mang tính biểu tượng của điện ảnh xứ Hàn. Thú vị hơn, loạt tài tử hạng A hiện nay bắt đầu sự nghiệp từ tác phẩm này, trong đó có 3 người liên quan đến Song Hye Kyo.

Song hoa điếm (The Frozen Flower) là bộ phim điện ảnh cổ trang của Hàn Quốc, phát hành cuối năm 2008. Phim lấy bối cảnh trong triều đại Vua Gongmin của Goryeo (1330-1374), kể về chuyện tình tay ba giữa nhà vua, hoàng hậu và cận thần của vua, Tướng quân Hong Rim.

Nhà vua và Hong Rim lớn lên cùng nhau, sau đó nảy sinh tình yêu đồng giới. Tuy nhiên, vì ngoại giao, vua phải kết hôn với công chúa triều Nguyên. Dù vậy, vua không động phòng với hoàng hậu vì không có hứng thú với phụ nữ.

Trước áp lực phải sinh con nối dõi, vua ra lệnh cho người tình đồng giới phải “quan hệ” với hoàng hậu. Từ miễn cưỡng tuân theo lệnh vua, hoàng hậu và tướng quân dần phải lòng nhau, từ đó mở ra con đường dẫn tới kết thúc bi thảm.

Bên cạnh cốt truyện hấp dẫn, Song hoa điếm còn thu hút người xem với những phân cảnh giường chiếu trần trụi, nóng bỏng. Tác phẩm 18+ lọt vào danh sách 10 bộ phim chiếu rạp ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2008, với hơn 3 triệu vé bán ra.

Song hoa điếm không chỉ tạo dựng tên tuổi cho ba diễn viên chính Jo In Sung (tướng quân), Joo Jin Mo (nhà vua) và Song Ji Hyo (hoàng hậu), mà còn là cái nôi cho loạt tên tuổi đình đám sau này, trong đó có ba tài tử liên quan đến Song Hye Kyo.

Song Joong Ki

Những người yêu thích ngành phim ảnh Hàn Quốc đều không xa lạ với Song Joong Ki. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất xứ củ sâm. Các dự án có sự tham gia của chồng cũ Song Hye Kyo đều thành công, có thể kể đến Reborn Rich, Vincenzo, Hậu duệ Mặt trời, Nice Guy…

Tuy nhiên, ít ai biết bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên của Song Joong Ki là Song hoa điếm. Thời điểm đó, anh chỉ đóng vai phụ nhỏ - một thị vệ tên là No Tak. Dù ít đất diễn và lời thoại, mỹ nam sinh năm 1985 từng chia sẻ phim 18+ là trải nghiệm đặc biệt đối với anh.

“Tôi không bao giờ có thể quên lần đầu diễn xuất trước mặt tiền bối Jo In Sung, tiền bối Joo Jin Mo và đạo diễn Yoo Ha. Vai diễn của tôi không lớn, nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi đạo diễn cho tôi lời thoại”, anh cho biết trong cuộc phỏng vấn với Max Movie.

Jung Sung Il

Sau màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim truyền hình The Glory (Vinh quang trong thù hận), do Song Hye Kyo đóng chính, Jung Sung Il vụt sáng thành sao ở tuổi 43. Anh được khán giả ca ngợi là quý ông cuốn hút nhất The Glory, lượng người theo dõi tăng gấp đôi chỉ sau vài tháng.

Dù bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1999, Jung Sung Il chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Mãi đến năm 2008, anh mới đóng bộ phim đầu tiên. Đó là Song hoa điếm. Cũng như Song Joong Ki, vai diễn của anh là thị vệ hoàng cung.

Yeo Jin Goo

Yeo Jin Goo trưởng thành từ sao nhí. Ngôi sao sinh năm 1997 nhờ đóng vai lúc nhỏ của nam chính trong các tác phẩm ăn khách như Giant, Mặt trăng ôm mặt trời, Missing You… Năm 2019, anh gây tiếng vang với nam chính trong Hotel Del Luna, kết đôi với nữ ca sĩ IU.

Yeo Jin Goo bắt đầu đóng phim vào năm 2005 qua Sad Movie. Song hoa điếm là tác phẩm thứ hai anh tham gia, thủ vai Hong Rim thuở nhỏ.

Park Sung Hoon

Cũng nổi tiếng nhờ The Glory, ít ai ngờ Park Sung Hoon và tình địch Jung Sung Il trong bộ phim báo thù từng làm việc cùng nhau trong một bộ phim từ hơn 10 năm trước. Park Sung Hoon cũng từng thủ vai thị vệ hoàng cung trong Song hoa điếm.

Nam diễn viên ra mắt với tư cách là diễn viên năm 2006. Song hoa điếm là một trong những dự án đầu tiên mà anh góp mặt.

Tú Oanh