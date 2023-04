Vì sao Melania im lặng giữa bê bối của ông Trump và sao nữ phim 18+?

TPO - Một người bạn của bà Melania Trump cho biết lý do cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ giữ im lặng trước bê bối tình ái của chồng, ông Donald Trump, là để bảo vệ mình, tránh xa những rắc rối không cần thiết.

Tối 4/4 (giờ địa phương), ông Donald Trump tổ chức sự kiện tại phòng khiêu vũ của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida). Tại đây, ông đưa ra những bình luận đầu tiên trước công chúng chỉ vài giờ sau khi trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị buộc tội hình sự.

“Tôi có một gia đình tuyệt vời và họ đã làm công việc tuyệt vời. Chúng tôi đánh giá cao điều đó. Họ trải qua rất nhiều. Tôi có con trai ở đây [Don Jr.], con trai khác [Eric] và Ivanka đã làm rất tốt. Barron sẽ trở nên vĩ đại vào một ngày nào đó. Thằng bé cao và thông minh”, ông nói với khoảng 400 người tham gia bữa tiệc.

Bà Melania không được nhắc đến. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng vắng mặt tại sự kiện mà chồng bà lên tiếng bác bỏ các cáo buộc liên quan đến việc trả tiền cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal để giữ im lặng về các vụ ngoại tình.

Cựu trợ lý kiêm bạn thân nhất Stephanie Winston Wolkoff tiết lộ với Page Six bà Melania đang “sống trong tháp ngà của sự phủ nhận” – thành ngữ Mỹ chỉ lối sống thu mình lại để tránh gặp rắc rối hay thiệt thòi cho bản thân.

“Tôi không bao giờ hy vọng được gặp cô ấy ở đó. Sự im lặng của cô ấy là có chủ ý. Đó là vũ khí mà cô ấy lựa chọn và là áo giáp bảo vệ cô ấy. Tất nhiên là cô ấy biết về chuyện của Donald. Cô ấy biết mọi thứ. Nhưng im lặng chính là phẩm giá của cô ấy. Cô ấy sẽ sát cánh bên chồng như vẫn luôn làm. Tôi không nghĩ Melania bị sỉ nhục vì chuyện của chồng, nhưng cô ấy tức giận. Cô ấy vẫn không rời bỏ ông ấy. Đây là cuộc hôn nhân mang tính giao dịch, cô ấy biết mình làm gì khi kết hôn với Donald. Phương tiện sinh tồn của cô ấy là hành động như thể nó chưa từng xảy ra”, cựu nhân viên cao cấp của Vogue nói.

Wolkoff nói thêm: “Melania nói rằng mọi người chỉ ghen tỵ và cô ấy hy vọng vụ bê bối Stormy Daniels sẽ bị chìm trong thảm họa. Cách đối phó của cô ấy là không bao giờ để cảm xúc của mình bộc lộ hoặc ảnh hưởng đến cô ấy. Tôi đoán chúng ta sẽ thấy cô ấy trở lại bên cạnh chồng tại sự kiện xã hội tiếp theo tại Mar-a-Lago”.

Theo Wolkoff, cựu người mẫu sinh năm 1970 sẽ cố gắng hết sức để tránh những tình huống bị giới truyền thông hỏi về ông Trump. Bạn thân giải thích bà Melania luôn tin bản thân không cần phải trả lời hay giải thích với bất kỳ ai.

Trước đó, trong cuốn hồi ký Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady, Wolkoff cho biết từng giống mọi người thường đánh giá Melania là người khó hiểu và khó đồng tình về cách sống, nhưng khi biết về những ồn ào đã qua, cô mới nhận ra sự gai góc của bà chủ cũ.

“Không nhiều người có thể chịu đựng được việc cuộc sống của họ bị xé toạc và tất cả khoảnh khắc đáng tiếc, hận thù, nhục nhã của họ bị phơi bày ra cho thế giới nhìn thấy và phán xét. Melania và Donald là một cặp đôi hoàn hảo, có thể chịu đựng bất kỳ mức độ chế giễu nào và gạt nó sang một bên. Tôi luôn giải thích rằng cô ấy cam chịu một cuộc hôn nhân hoặc gia đình khác thường và không mong đợi Donald có thể trở thành người chồng chung thủy hay người cha biết yêu thương”, trích cuốn hồi ký.

Wolkoff và Melania gặp nhau vào năm 2003 tại Manhattan (New York, Mỹ). Tình bạn của họ kết thúc vào năm 2018 sau vụ tranh chấp liên quan đến khoản tiền 26 triệu USD mà công ty của Wolkoff được trả để giúp lên kế hoạch cho lễ nhậm chức của ông Trump. Thời điểm đó, Wolkoff tuyên bố bị cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ "ném vào gầm xe buýt".

Lần cuối bà Melania được nhìn thấy xuất hiện cùng chồng vào ngày 30/3. Họ đi ăn tối tại Mar-a-Lago không lâu sau khi đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan bỏ phiếu truy tố ông chủ cũ của Nhà Trắng. Ông Trump đang phải đối mặt với 34 trọng tội, trong đó gồm: làm sai hồ sơ kinh doanh để che giấu những vi phạm luật bầu cử trong chiến dịch tranh cử năm 2016, chỉ đạo trả tiền cho hai phụ nữ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 để che giấu quan hệ với họ. Ông Trump phủ nhận các cáo buộc.

