Cuộc gặp định mệnh của Midu và chồng thiếu gia trên du thuyền vịnh Hạ Long

TPO - Midu lần đầu gặp Minh Đạt trên du thuyền Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh vào tháng 12/2021. Sau khi nhìn trúng nhau và cho đó là "định mệnh", cả hai tìm hiểu, tiến tới hôn nhân sau ba năm hẹn hò.

Tại tiệc cưới tối 29/6, Minh Đạt nói anh gặp vợ lần đầu trên du thuyền, sau đó tin định mệnh sắp đặt họ đến với nhau. Sau đám cưới của Midu, khán giả tìm được video nữ diễn viên cùng nhiều sao Việt vui chơi trên du thuyền vào tháng 12/2021.

Trong clip, Minh Đạt lướt ngang khung hình, không tương tác với Midu và các nghệ sĩ. Dựa trên dữ liệu chú rể chia sẻ trong tiệc cưới, khán giả nhận định đây là lần đầu Minh Đạt gặp Midu.

Lúc đó, Midu và Minh Đạt cùng là khách mời trong tiệc cảm ơn của chương trình thực tế ăn khách. Nhiều nghệ sĩ như Thúy Ngân, Jun Phạm, Hòa Minzy... cũng có mặt trên du thuyền Vịnh Hạ Long.

Sau lần nhìn trúng đối phương, Midu và Minh Đạt tìm hiểu nhau. Sau khoảng 3 năm hẹn hò, cả hai quyết định kết hôn, thực hiện lời hứa luôn tôn trọng, mang lại cho bạn đời sự thoải mái.

Trước đó, Midu nói cô không đưa ra hình mẫu hay tiêu chuẩn khắt khe. Nữ diễn viên muốn tình yêu đến theo cách tự nhiên nhất có thể. Midu từng chia sẻ cô có cảm giác thân thuộc khi lần đầu thấy chồng. Sau này, cô nhận ra khoảnh khắc nhìn trúng Minh Đạt là "định mệnh".

"Nhiều lúc băn khoăn nếu sống tử tế, văn minh thì tôi nhận lại được gì? Sau đó tôi hiểu ra nếu bản thân sống tốt, cuộc sống sẽ trao lại món quà, không thấy trước mắt cũng sẽ thấy ở thời điểm mình đủ xứng đáng. Cũng như cuộc gặp giữa tôi và Minh Đạt vậy", Midu chia sẻ.

Cũng như Midu, Minh Đạt nói anh tin vào định mệnh. Trong tiệc cưới tối 29/6, doanh nhân 34 tuổi nói số phận đưa anh lên du thuyền, nhìn trúng Midu và có cái kết đẹp như hiện tại.

Trong ngày vui, Minh Đạt thổi sáo trên nền nhạc My Heart Will Go On. Doanh nhân cho rằng cuộc gặp giữa anh và vợ giống Rose và Jack trên tàu Titanic. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, Minh Đạt khóc vì nhớ ngày đầu gặp Midu.

Midu phát thiệp cưới cho đồng nghiệp hồi cuối tháng 4. Lúc đó, nữ diễn viên không công khai chồng. Tại tiệc cầu hôn diễn ra ở Đà Lạt hồi tháng 5, cô yêu cầu khách mời bảo mật tuyệt đối thông tin. Nữ diễn viên sau đó xin lỗi vì đã làm phiền người thân vì yêu cầu khắt khe khi dự đám cưới.

Từ lúc báo tin sắp kết hôn, Midu liên tục bị gọi tên trên mạng xã hội. Nhiều hội nhóm khui quá khứ của nữ ca sĩ, đăng bài với nội dung "sự thật về Midu". Nhận thấy mức độ viral của thông tin chưa kiểm chứng, Midu gửi đơn lên Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cầu cứu.

Đến khi nhiều nguồn tin uy tín cho biết chồng sắp cưới của Midu là thiếu gia Minh Đạt (con trai ông Trần Duy Minh Đạt, chủ tịch công ty nhựa nổi tiếng nhất nhì Việt Nam), sự việc mới lắng xuống.

Tại tiệc cưới riêng tư, Midu giai đoạn khó khăn nhất của vợ chồng cô là lúc giấu thông tin của Minh Đạt. Nữ diễn viên giải thích cô không muốn đời tư của chồng ảnh hưởng đến đám cưới. Cô cũng khẳng định không dùng điều đó để PR. Cô cân nhắc thời điểm, cách báo tin để tránh ảnh hưởng công việc của cả hai.