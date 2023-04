Vị thế trái ngược của hai con trai Hoàng tử William trong lễ đăng cơ

TPO - Con trai cả của Hoàng tử William, George, có tên trong thư mời chính thức. Ngược lại, con út Louis có thể không được tham dự vì những hành vi gây rối trong quá khứ.

Trong thông báo trên trang web chính thức ngày 4/4, Cung điện Buckingham cho biết Hoàng tử George, con trai của Thân vương và Vương phi xứ Wales, có tên trong danh sách khách mời chính thức dự lễ đăng cơ của Vua Charles. Hơn thế, cậu bé 10 tuổi đảm nhận vai trò đặc biệt – là một trong những Page of Honor (cách gọi những cậu bé danh dự làm nhiệm vụ hộ tống) cho Vua Charles và Hoàng hậu Camilla.

“Trong lễ đăng cơ vào ngày 6/5, mỗi vị có 4 Page of Honor đi cùng. Họ sẽ là một phần của đám rước qua Nave của Tu viện Westminster (khu vực cuối phía tây tu viện, có mộ và đài tưởng niệm những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Vương quốc Anh)”, thông cáo viết.

Hoàng tử George nhận nhiệm vụ hộ tống Vua Charles cùng với Master Nicholas Barclay (13 tuổi, con của bạn thân Vua Charles và Hoàng tử William), Master Ralph Tollemache (12 tuổi, con trai con đỡ đầu của Vua Charles, Edward Tollemache) và Lord Oliver Cholmondeley (13 tuổi, con trai hậu cận của Vua Charles).

4 cậu bé khác được vinh dự trở thành Page of Honor của Hoàng hậu Camilla và tất cả đều là thành viên trong gia đình.

Nguồn tin từ Hoàng gia Anh cho biết Công chúa Charlotte, con gái thứ của William và Kate, cũng sẽ tham dự sự kiện trọng đại của ông nội. Tuy nhiên, Hoàng tử Louis (con út) chưa chắc đã góp mặt do loạt hành vi không thể kiểm soát tại các buổi lễ lớn khác trong quá khứ. “Rốt cuộc, cậu ấy mới 4 tuổi”, nguồn tin nói với Page Six.

Phát ngôn viên của Cung điện Kensington ngầm thừa nhận thông tin này: “Thân vương và Vương phi xứ Wales sẽ đưa ra quyết định về việc Hoàng tử Louis có tham dự hay không trong tương lai gần”.

Louis từng gây xôn xao dư luận vào tháng 6/2022 vì những biểu cảm ngộ nghĩnh trên ban công Cung điện Buckingham tại Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II. Hoàng tử bé la hét, bịt tai, kéo miệng và để lộ biểu cảm chán chường. Ba ngày sau đó, Louis bị bắt gặp thè lưỡi với mẹ.

Vào thời điểm đó, chú của Louis, Mike Tindall, cho biết trên podcast The Good, the Bad & the Rugby cháu trai khó chịu vì ăn nhiều đồ ngọt. Cựu vận động viên bóng bầu dục lưu ý thêm: “Thật khó khăn cho những đứa trẻ ngồi đó. Chúng đều còn nhỏ. Đó là khoảng thời gian dài”.

Louis không phải là thành viên hoàng gia duy nhất chưa chắc chắn có mặt tại lễ đăng cơ. Mặc dù người phát ngôn của Hoàng tử Harry và Meghan Markle xác nhận nhà Sussex đã được mời, nhưng họ vẫn chưa trả lời đi hay không. Nếu cặp vợ chồng hoàng gia thoát ly nhận lời mời, các con họ - Archie và Lilibet – cũng có khả năng không tham dự vì còn quá nhỏ, khó kiểm soát được việc hai đứa bé có quấy khóc tại sự kiện không.

Trước đó, tất cả con của William và Harry đều không đến tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II.

Tú Oanh