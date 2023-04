Vua Charles xác nhận danh phận cho bà Camilla

TPO - Thông qua bức ảnh chân dung chụp chung và thư mời dự lễ đăng cơ, Vua Charles xác nhận danh phận chính thất của bà Camilla bằng việc bỏ từ “Consort” thường dùng trước tên bà.

Ngày 4/4, Cung điện Buckingham công bố bức ảnh chân dung mới của Vua Charles và vợ Camilla. Trong ảnh, đôi vợ chồng đứng đầu Hoàng gia Anh mặc trang phục hiện đại với tông xanh chủ đạo, ôm nhau đứng trong hoàng cung và cười tươi hướng về phía ống kính máy ảnh.

Cùng với đó, Cung điện Buckingham cũng công bố thư mời dự lễ đăng cơ, chính thức xác nhận sự kiện trọng đại diễn ra vào ngày 6/5 tại Nhà thờ Tu viện Westminster.

Điểm đáng chú ý trong thư mời là dòng tiêu đề: “The Coronation of Their Majesties King Charles III and Queen Camilla” (Lễ đăng cơ của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla), với tên và tước hiệu của quốc vương và quốc mẫu được viết hoa tất cả chữ cái.

Khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào tháng 9/2022, Thái tử Charles thừa kế ngai vị. Cùng với đó, bà Camilla đổi sang danh xưng Queen Consort (phu nhân của người nắm quyền). Danh xưng này do chính Nữ hoàng Elizabeth II gọi con dâu trong lễ kỷ niệm 70 năm trị vì. Điều này cho thấy dù đồng ý cho bà Camilla trở thành thành viên của Hoàng gia Anh, Nữ hoàng chưa thực sự công nhận danh phận chính thất đối với người vợ thứ hai của Charles. Trước đó, khi Nữ hoàng Elizabeth II còn tại vị, dù là vợ của Thái tử Charles, Thân vương xứ Wales, bà Camila chỉ giữ tước hiệu Nữ công tước xứ Cornwall, thay vì Vương phi xứ Wales mà Công nương Diana nắm giữ. Nữ hoàng cũng từ chối tham dự lễ cưới của Charles và Camilla vào năm 2005.

Động thái bỏ từ “Consort” trong danh xưng của bà Camilla cho thấy tình cảm cũng như sự công nhận của Vua Charles dành cho bạn đời. Theo Daily Mail, quốc vương sinh năm 1948 luôn ấp ủ giấc mơ trao cho người phụ nữ ông yêu nhất danh phận chính thức.

Một phụ tá cao cấp của hoàng gia giải thích lý do gọi bà Camilla là Queen Consort trong những tháng đầu trị vì của Vua Charles là để phân biệt với Nữ hoàng Elizabeth II (Queen Elizabeth II).

“Hoàng hậu Camilla là danh xưng thích hợp để đứng cạnh Vua Charles trong thư mời. Lễ đăng cơ là thời điểm thích hợp để bắt đầu sử dụng ‘Hoàng hậu Camilla’ một cách chính thức. Tất cả hoàng hậu trước đây đều được gọi là hoàng hậu cùng với tên của họ”, nguồn tin nói.

Một nguồn tin khác trong hoàng gia nói thêm: “Bệ hạ luôn xem đó là vấn đề danh dự. Ông ấy là vua nên vợ của ông ấy phải là hoàng hậu”.

Dù trong thông cáo báo chí vẫn gọi Camilla là Queen Consort, thay đổi trên thư mời có thể hiểu rằng Cung điện Buckingham sẽ sửa đổi danh xưng của quốc mẫu trên trang web chính thức của Hoàng gia Anh cho phù hợp với thực tế vào tháng 5.

Tháng 12/2022, Daily Mail là tờ báo đầu tiên đưa tin Cung điện đã lên kế hoạch bỏ từ “Consort” khỏi danh xưng của bà Camilla một cách “tự nhiên” trong năm 2023. Thông tin này được hãng tin của Anh xác nhận lần nữa vào tháng 2, trong đó báo cáo bà Camilla sẽ được gọi là Hoàng hậu sau lễ đăng cơ.

Đây được đánh giá là thay đổi không thể tưởng tượng được, đánh dấu sự chuyển đổi đáng ghi nhận về thiện cảm quốc gia đối với bà Camilla. Khi bà kết hôn với Thái tử Charles vào năm 2005, có thông tin bà vẫn chỉ là công nương khi chồng lên ngôi. Vào thời điểm đó, nhiều người vẫn đổ lỗi cho bà về sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của Charles và Diana.

Thế nhưng, bà Camilla dần chiếm được cảm tình từ người dân nhờ sự ấm áp, khiếu hài hước, chưa bao giờ oán thán và luôn nỗ lực đấu tranh cho các nạn nhân của bạo lực gia đình, cũng như thúc đẩy xóa mù chữ.

Tháng 1, cuộc thăm dò của Ipos Mori - công ty nghiên cứu thị trường ở London (Anh) chỉ ra bà Camilla chiếm được cảm tình của 38% người tham gia khảo sát, nhiều hơn Hoàng tử Harry, Meghan và Hoàng tử Andrew.

Tú Oanh