Đời sống tình cảm ly kỳ của quý ông hot nhất 'The Glory'

TPO - Nam diễn viên thủ vai chồng của ác nữ Park Yeon Jin có cuộc sống tình cảm ly kỳ không kém trong phim nhưng theo hướng tích cực và lãng mạn hơn nhiều.

Ngoài cốt truyện hấp dẫn, mang tính thời sự, The Glory (Vinh quang trong thù hận) còn được đánh giá cao nhờ dàn diễn viên chất lượng cả vai chính lẫn phụ. Trong đó, vai diễn Ha Do Young do tài tử Jung Sung Il đóng được ca ngợi là quý ông cuốn hút nhất phim. Ha Do Young xuất thân tài phiệt, đứng đầu công ty xây dựng hàng đầu và là chồng của MC thời tiết Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) – phản diện chính, kẻ cầm đầu nhóm bắt nạt Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) thời trung học. Ngoại hình lịch lãm cùng tính cách điềm tĩnh, lý trí và hết lòng bảo vệ gia đình khiến Ha Do Young nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Trong khi cuộc sống hôn nhân và tình yêu của Ha Dong Young đầy đau khổ, phản bội và dối trá, Jung Sung Il lại có trải nghiệm ngược lại ngoài đời thực dù đời sống lãng mạn của anh ly kỳ không kém trong phim. Tài tử 43 tuổi đã chia sẻ về đời tư trên chương trình tạp kỹ You Quiz On The Block của đài tvN.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào đầu những năm hai mươi tuổi, anh gặp người phụ nữ trở thành vợ sau này thông qua bạn chung. Sau đó, cô đi du học ở Mỹ. Một ngày nọ, anh vào phòng máy tính để kiểm tra email thì thấy cô đang online. Vì vậy, anh nhắn tin hỏi thăm tình hình của cô. Tuy nhiên, anh quên mất lá thư điện tử cho đến lần tiếp theo đăng nhập email và nhìn thấy hồi đáp từ người đẹp. Họ giữ liên lạc kể từ đó. Sau một thời gian, dù cách xa về mặt địa lý, anh vẫn ngỏ lời với cô: “Chúng ta hãy hẹn hò đi”.

Họ yêu xa trong ba năm tiếp theo, chỉ trò chuyện với nhau thông qua nhắn tin và gọi điện. Khi cô kết thúc việc học và trở về Hàn Quốc, họ tiếp tục hẹn hò trong ba năm nữa.

Cuộc tình kéo dài tổng cộng 6 năm phải đi đến hồi kết. Tuy không gặp lại người yêu cũ, cô vẫn giữ liên lạc với mẹ Jung Sung Il trong quãng thời gian 7-8 năm xa cách.

“Ngay cả khi ở Mỹ, cô ấy vẫn giữ liên lạc với mẹ tôi. Họ trở thành bạn bè qua email. Họ thân thiết đến mức, lúc đó bị ốm và phải lên Seoul phẫu thuật, mẹ tôi chỉ nói với cô ấy. Bà ấy không muốn làm tôi và chị gái lo lắng nên đã nói dối chúng tôi. Sau này, tôi mới biết rằng vợ đã đưa mẹ đến bệnh viện thăm khám. Tôi phát hiện ra khi tôi đến bệnh viện và gặp cô ấy ở đó”, nam diễn viên kể.

Nhờ lần hội ngộ đó, họ dường như nhận ra tình cảm dành cho nhau vẫn còn âm ỉ. Ba tháng sau, hai người đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. Đến nay, họ về chung nhà được 7 năm.

MC You Quiz On The Block tổng kết lại chuyện tình của Jung Sung Il: “3 năm hẹn hò qua mạng. 3 năm hẹn hò trực tiếp. 7 năm chia tay. 3 tháng tái hợp. 7 năm kết hôn”.

Jung Sung Il (SN 1980) là nam diễn viên Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ sân khấu vào năm 1999, được biết đến qua các vở diễn như Unchain, Sheer Madness, Mio Fratello… Sau này, anh chuyển sang đóng phim, từng đóng vai phụ ít tiếng tăm trong Song hoa điếm (2008) và Mai hoa kiếm (2009). Đến năm 2020, anh mới được nhớ mặt nhờ vai Park Sang Mu trong Stranger 2. Sau đó, anh tiếp tục tham gia một số phim như Hoa nở nhớ trăng (2021) hay Bad or Crazy (2021)... Tuy nhiên, phải nhờ nhân vật Ha Do Young trong The Glory, Jung Sung Il mới thực sự tỏa sáng.

Trong You Quiz On The Block, Jung Sung Il cũng kể đôi chút về tuổi thơ khó khăn. Anh sinh ra trong gia đình không khá giả. Mẹ và bà sức khỏe yếu, bố theo đuổi cuộc sống tự do nên ít khi ở nhà. Từ khi học tiểu học, anh được chị gái chăm sóc dù chỉ cách nhau 2 tuổi.

Jung Sung Il xem chị gái như ân nhân lớn nhất cuộc đời. Chính chị cũng là người khuyến khích anh theo đuổi nghệ thuật trong khi chính anh không dám mơ ước cao xa vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó.

Tú Oanh