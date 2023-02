Song Joong Ki lần đầu trải lòng về vợ Tây

TPO - Song Joong Ki cho biết lập gia đình và có con là hai trong những mục tiêu lớn nhất cuộc đời. Nam diễn viên Hàn Quốc tìm thấy sự đồng điệu với vợ mới Katy Louise Saunders về nhiều mặt, bao gồm cả triết lý sống.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 23/2 với tạp chí GQ Korea, Song Joong Ki lần đầu trải lòng về cuộc sống hôn nhân mới và vợ ngoại quốc, Katy Louise Saunders.

Tài tử Nice Guy tiết lộ cảm thấy vừa lạ vừa quen khi bước vào trang mới trong cuộc đời. Anh cho biết lập gia đình và có con là hai trong số những mục tiêu lớn nhất đời anh, do đó khi đạt được, anh phấn khích và tràn đầy cảm xúc như căng thẳng theo nghĩa tích cực nhưng cố gắng kiềm chế để không bộc lộ ra ngoài.

Về câu “Nhờ Katy, tôi trở thành người tốt hơn” trong thông báo kết hôn ngày 30/1, Song Joong Ki dành lời khen cho vợ mới.

“Cô ấy là người tốt đến mức tôi có thể nói với bạn rất nhiều điều. Tuy nhiên, buổi phỏng vấn bị giới hạn về thời gian và không gian nên tôi không thể kể hết được. Nói một cách đơn giản, cô ấy là người mang lại niềm tin cho tôi về nhiều mặt. Tôi có những suy nghĩ và triết lý riêng, cô ấy một lần nữa thuyết phục tôi rằng những điều đó là đúng”, nam diễn viên sinh năm 1985 nói.

Song Joong Ki cũng đề cập đến một số tin đồn tiêu cực trên Internet sau khi tin tức về cuộc hôn nhân của anh và Katy được công bố. Anh nhấn mạnh ngoài tên đại học của Katy, hầu hết tin đồn khác đều không đúng sự thật.

“Lúc đầu, tôi không nghĩ nhiều về những tin đồn. Đối với những người như chúng tôi, đó là một phần của cuộc sống. Ngay cả khi nhiều người biết về mối quan hệ của chúng tôi, không có nghĩa tình yêu của chúng tôi sẽ thay đổi. Nhưng thành thật mà nói, khi một số tin đồn trở nên quá quắt, tôi cảm thấy tức giận... Trong khi sự thất vọng của tôi ngày càng tăng, Katy là người khuyên tôi ‘Không cần phải tức giận với những người này’. Cô ấy là kiểu người như vậy. Cô ấy hướng tôi đến cái nhìn tích cực và chúng tôi cân bằng lẫn nhau”, ngôi sao 8X chia sẻ.

Cuối cùng, trước câu hỏi về cách ăn mừng sau khi đăng ký kết hôn, Song Joong Ki cho hay vợ chồng anh không làm gì đặc biệt vì sau khi hoàn thành thủ tục anh phải đến phim trường đọc kịch bản My Name Is Loh Kiwan. “Cuối ngày, tôi và Katy cũng hoàn thành công việc và cùng nhau ăn tối muộn. Ngày hôm đó thực sự bận rộn”, anh kể.

Song Joong Ki và Katy Louise Saunders trở thành vợ chồng ngày 30/1 chỉ sau hơn một tháng công khai hẹn hò. Vào cùng ngày, tài tử 37 tuổi báo tin kết hôn và vợ mang thai trên fancafe (dạng blog do chính công ty quản lý hoặc fan lập ra).

Ngày 16/2, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt chia sẻ hình ảnh lần đầu xuất hiện công khai của cặp vợ chồng mới sau khi đăng ký kết hôn. Ảnh chụp tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) khi Song Joong Ki và vợ lên đường sang Hungary. Họ dự kiến ở Hungary khoảng 2 tháng để quay phim My Name Is Loh Kiwan.

Việc tái hôn khiến Song Joong Ki hứng chịu nhiều công kích trên mạng xã hội, đặc biệt khi có thông tin nam diễn viên quen Katy chỉ 5 tháng sau khi ly hôn Song Hye Kyo. Họ cáo buộc tài tử họ Song tàn nhẫn với vợ cũ. Anh khiến dư luận tin người đẹp Trái tim mùa thu là người có lỗi trong cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghi ngờ cô ngoại tình, trong khi có người mới và tái hôn trước là anh.

Tú Oanh