3 góc hoa hot nhất Hà Nội lúc này: Công viên Thống Nhất và thực vật cảnh đắt khách

Sam (tổng hợp)

HHTO - Hoa sưa, hoa ban đang dần tàn thì giới trẻ Hà Nội lại rủ nhau đến những góc khác để "sống ảo": Nội thành có công viên Thống Nhất, thì ngoại thành là khu Ecopark.

Vài tuần trước, các "nàng thơ/ chàng thơ" tập trung ở Bốt Hàng Đậu để chụp lá lộc vừng chuyển màu. Những ngày này, giới trẻ bắt đầu di chuyển về công viên Thống Nhất để check-in cùng hàng lộc vừng ra lộc non. Cũng không nhất định phải có ảnh đem về, nhiều bạn trẻ chỉ ghé qua đây ngắm thiên nhiên thư giãn sau thời gian học, làm việc.

Công viên Thống Nhất mùa lộc vừng ra lộc non như "ở bển". - Nguồn: TikTok @minhtri253

Ngoài lộc vừng non ven hồ, công viên Thống Nhất còn "hot rần rần" góc hoa cánh bướm đang nở rộ, thảm đỏ gần đường ray hay góc nhìn ra tháp truyền hình trên đường Nguyễn Đình Chiểu viral một thời...

Nằm ở ngoại thành, công viên thực vật cảnh Việt Nam cũng đang sở hữu góc hoa mai xanh đang được lòng hội mê "sống ảo". Sở hữu màu xanh tím độc đáo, hoa nở thành chùm dài tạo thành vòm phủ kín cây, trở thành background "siêu thơ". Quản lý công viên còn bố trí sẵn bàn ghế, thang để phục vụ các "chàng thơ/ nàng thơ" đến check-in.

645963384-18569618041053782-6741402855495527890-n.jpg
642129415-18569618014053782-6680714155502915780-n.jpg
Ảnh: IG @mituchan259
650253772-17934124689193386-1448091906618922963-n.jpg
Ảnh: Threads @_ddi.huyn_

Hiện tại, hoa đã nhạt đi nhưng vẫn nở đẹp. Công viên thực vật cảnh cũng còn nhiều góc hoa khác như xe hướng dương, mai vàng yên tử..., đảm bảo không uổng tiền vé khi khách ghé đến.

Cách trung tâm Hà Nội hơn 10km, thuộc tỉnh Hưng Yên, khu Ecopark đang là "tọa độ vàng" của Gen Z hơn 1 tuần qua nhờ dãy hoa giấy nở rộ ở cầu Thủy Tiên. Góc máy "đắt khách" nhất là rào chắn ở gầm cầu. Khi đứng chụp ảnh ở đây, bạn cần lưu ý di chuyển cẩn thận không làm hư hại thềm cây ở dưới và cả an toàn của bản thân khi đứng trên lan can.

649249653-17927853342238207-1692581850879619222-n.jpg
650659381-17927853363238207-2799171550116047743-n.jpg
Ảnh: Threads @cuthuynh159

Khu vực Ecopark cũng có công viên, cà phê thoáng đãng, góc xinh "ê hề" không riêng hàng hoa giấy ở cầu Thủy Tiên, phù hợp để dạo chơi cả ngày cuối tuần. Đây là một trong những điểm cộng để giới trẻ không ngại đường xa đi từ nội thành đến "tọa độ" trên.

654408984-17928142740232547-6367058097181202163-n.jpg
Ảnh: Threads @by.mochiii

Bên cạnh đó, hội mê sắc hồng của hoa giấy cũng đang rủ nhau la cà Hà Nội, dọc khắp những quán cà phê nép mình trong ngõ nhỏ, chung cư cũ - những nơi dễ có hàng hoa giấy nở rộ với vibe cổ điển, mộc mạc, như khu tập thể ngõ 11 Ngọc Khánh, quán Drunk coffee 6 Hà Hồi, ngõ 282 Kim Giang... Chụp ảnh xinh nhưng bạn cũng hãy hành xử đẹp, tinh tế để không ảnh hưởng đến người dân đang sống, sinh hoạt tại khu vực nhé!

fb-cover.jpg
Sam (tổng hợp)
