20/20 công trình bị thanh tra ở Cam Ranh đều dính vi phạm

TPO - Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận thanh tra cho thấy, 20 công trình, dự án tiến hành thanh tra trên địa bàn TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đều có vi phạm. Tổng số tiền vi phạm lên tới gần 2,4 tỷ đồng.

Ngày 26/6, lãnh đạo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đối với các công trình trên địa bàn TP. Cam Ranh giai đoạn 2022 - 2024.

Theo đó, trong giai đoạn trên, UBND TP. Cam Ranh và các phòng, ban trực thuộc làm chủ đầu tư 109 dự án, công trình với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh lựa chọn 20/109 dự án, công trình do Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Cam Ranh, Phòng Quản lý đô thị (nay là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) và Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Cam Ranh làm chủ đầu tư, để tiến hành thanh tra. 20 dự án, công trình này có tổng mức đầu tư trên 155 tỷ đồng.

Qua thanh tra đã chỉ ra nhiều sai sót, như việc Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận thực hiện lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu thuộc 3 công trình gồm: Công trình Trường THCS Nguyễn Khuyến - Xây mới 2 phòng bộ môn, nhà đa năng, nâng cấp 16 phòng học (do Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư); Nâng cấp, sửa chữa hệ thống các mương thoát nước trên địa bàn thành phố năm 2022 (do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm chủ đầu tư); Đường vào khu dân cư liên thôn Sông Cạn Trung - Sông Cạn Đông, xã Cam Thịnh Tây (do Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Cam Ranh làm chủ đầu tư). Công ty trên yêu cầu nhân sự cao hơn so với yêu cầu gói thầu và yêu cầu hạn chế về cự ly huy động thiết bị trạm trộn bê tông.

Theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, đây là các điều kiện có thể không thu hút được lượng lớn nhà thầu tham dự, giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu. Trách nhiệm trên thuộc về Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận, đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và các chủ đầu tư.

Đối với 9 công trình do Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Cam Ranh làm chủ đầu tư, qua thanh tra phát hiện 9/9 công trình có sai sót do đơn vị tư vấn lập dự toán không đúng và được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán sai gần 1,5 tỷ đồng, dẫn đến chủ đầu tư quyết toán sai với số tiền hơn 528 triệu đồng.

7/7 công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm chủ đầu tư cũng do đơn vị tư vấn lập dự toán không đúng và được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán sai gần 661 triệu đồng, dẫn đến chủ đầu tư quyết toán sai với số tiền trên 275 triệu đồng.

Tương tự, 4/4 công trình do Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư phê duyệt dự toán sai gần 246 triệu đồng, dẫn đến chủ đầu tư quyết toán sai với số tiền gần 195 triệu đồng.

Tạm giữ gần 1 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình thực hiện, các chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn khi lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán đã để 20/20 công trình có sai sót, vi phạm với số tiền gần 2,4 tỷ đồng, dẫn đến thanh quyết toán sai cho các đơn vị thi công với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trách nhiệm đối với các sai sót, vi phạm thuộc về các đơn vị tư vấn thiết kế, các đơn vị tư vấn thẩm tra, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu, các đơn vị tư vấn giám sát, các đơn vị thi công, các cơ quan thực hiện thẩm định, các chủ đầu tư. Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh thời kỳ 2022 - 2024 chịu trách nhiệm đối với các sai sót trong việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình theo quy định điểm đ khoản 2 Điều 72 Luật Xây dựng năm 2014.

Căn cứ các sai sót đã phát hiện qua thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. Chánh Thanh tra tỉnh theo thẩm quyền ban hành các quyết định tạm giữ số tiền gần 1 tỷ đồng.