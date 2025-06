16 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng quốc tế năm 2025

TPO - Tổ chức xếp hạng Times Higher Education vừa công bố xếp hạng đại học có tầm ảnh hưởng (Impact Ranking) năm 2025. Việt Nam có 16 trường, nhiều nhất từ trước đến nay.

Hôm nay, 18/6, tổ chức Times Higher Education (THE) công bố kết quả bảng xếp hạng THE Impact Rankings - bảng đánh giá mức độ đóng góp của các trường đại học trên toàn cầu trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Trong 16 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt top năm nay, top 301-400 (top cao nhất của Việt Nam) có 4 đơn vị gồm: Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học FPT, ĐH Kinh tế TPHCM và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Đại học Kinh tế Quốc dân xếp hạng với 4 tiêu chuẩn SDG được xem xét, trong đó có 2 tiêu chuẩn SDG được xếp hạng trong top 20 và top 50 là tiêu chuẩn SDG 16: hòa bình, công lí và thể chế vững mạnh, xếp hạng 11 toàn thế giới, và là đại học duy nhất tại Việt Nam nằm trong top 100.

Chỉ số này của Đại học Kinh tế Quốc dân đạt 87,5 điểm, vượt xa mức trung bình thế giới 49,1 điểm. Tiêu chuẩn SDG 8 tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững xếp hạng 49 toàn thế giới, và là 1 trong 3 đại học tại Việt Nam được xếp hạng trong top 100.

Top 401-600, có Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trường Đại học Văn Lang thuộc top 601-800, tăng 200 bậc so với năm ngoái. Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội cùng hạng 801-1.000.

So với năm ngoái, năm nay số lượng trường được xếp hạng của Việt Nam tăng 3 trường.

Năm 2025, bảng xếp hạng THE Impact Rankings của THE có 2.526 cơ sở giáo dục đến từ nhiều quốc gia và châu lục tham gia, tăng 563 trường so với năm trước.

Trong khu vực Đông Nam Á, sự tham gia vào bảng xếp hạng THE Impact Rankings ngày càng mở rộng. Philippines dẫn đầu với 113 cơ sở giáo dục đại học góp mặt, tiếp theo là Thái Lan với 83 trường và Indonesia với 71 trường.