TPHCM: Số ca mắc COVID-19 tăng cao nhất trong hơn 1 tháng qua

TPO - Ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp dự phòng và điều trị nhưng số ca mới mắc COVID-19 trên địa bàn TPHCM đang tăng trở lại. Ngày 26/11 ghi nhận hơn 1.800 ca dương tính mới, và đây là ngày ghi nhận ca mắc cao nhất trong hơn 1 tháng qua.

Theo Sở Y tế TPHCM, cuối tháng 10 đầu tháng 11/2021 số ca mắc COVID-19 trên địa bàn TPHCM đã giảm sâu, thời điểm thấp nhất chỉ còn 687 ca bệnh phát hiện trong ngày. Tuy nhiên, khi thành phố nới lỏng các phương án giãn cách xã hội, từng bước mở cửa phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn bình thường mới, số ca bệnh đang gia tăng trở lại.

Thống kê của Bộ Y tế ngày 26/11 cho thấy, số ca mới mắc COVID-19 tại TPHCM là 1.809 trường hợp. Căn cứ theo diễn biến ca dương tính được tổng hợp từ Cổng thông tin COVID-19 TPHCM thì đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất trong hơn 1 tháng qua trên địa bàn thành phố.

BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, cùng với số ca nhiễm mới, tình trạng bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong cũng gia tăng. Khoảng 1 tháng trước, số ca tử vong trong ngày chỉ ghi nhận 20 đến 30 trường hợp thì ngày 26/11 bệnh nhân tử vong tại TPHCM đã tăng lên 60 trường hợp.

Theo BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai, bệnh nhân COVID-19 tử vong đang tập trung chủ yếu ở những người chưa được tiêm chủng hoặc mới tiêm 1 mũi vắc xin và nhóm người cao tuổi có bệnh lý nền. Trước tình hình trên, ngành y tế TPHCM đã tái lập lại tổng đài 1022 hỗ trợ F0 và các trạm y tế lưu động chăm sóc F0 điều trị tại nhà, tăng cường năng lực của các cơ sở thu dung, điều trị…

Đặc biệt, để chủ động đánh chặn, ngăn dịch COVID-19 gia tăng trở lại ngành y tế đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin cho cộng đồng. Hiện thành phố đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng mũi 2 cho nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 28/11. Bên cạnh đó, ngành y tế tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức, rà soát đối tượng trong nhóm tuổi trưởng thành chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi để triển khai tiêm vét.

Trước tình hình số ca mắc và tử vong có chiều hướng gia tăng trở lại, TPHCM đã ban hành nhiều văn bản khẩn để tăng cường thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thành phố yêu cầu tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư. Các địa phương phải nắm chắc tình hình người dân khi ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại các địa phương, doanh nghiệp như lái xe, phụ xe liên tỉnh, người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú.

Theo lãnh đạo TPHCM, Thành phố không lập lại các chốt kiểm soát để kiểm tra di biến động dân cư như trước đây. Tuy nhiên, Công an Thành phố đang thực hiện các công tác quản lý di biến động dân cư như đăng ký thường trú, tạm trú, rà soát hộ khẩu, những ai có mặt thực tế ở địa phương. Công an Thành phố cũng đang rà soát, đối sánh các dữ liệu dân cư, cấp mã số định danh cá nhân để vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phục vụ công tác phòng chống dịch.

Sự gia tăng của ca bệnh đã được tiên liệu trước khi thành phố mở cửa trở lại. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật khuyến cáo mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Sau khi đã tiêm đủ liều vắc xin, vẫn phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử Khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

Ý thức phòng chống dịch của mỗi người dân là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục được an toàn trong trạng thái bình thường mới, tạo thuận lợi cho hoạt động khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.