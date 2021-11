Nổ súng trong quán cà phê giữa ban ngày, một người gục tại chỗ

TPO - Nghe tiếng súng nổ, người dân trong quán cafe và xung quanh hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Sau tiếng súng, 1 người đàn ông được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng 20/11, nhiều khách tại quán cafe House tại số 1 đường Đinh Công Tráng (TP. Vinh) bất ngờ nghe tiếng súng nổ nên hốt hoảng tháo chạy tán loạn ra ngoài.

Tại hiện trường, một người đàn ông bị thương, sau đó được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt hung thủ.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, nghi phạm gây ra vụ nổ súng đã bị công an bắt giữ. Bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ được khẩu súng và đưa đối tượng về trụ sở công an để phục vụ việc điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.