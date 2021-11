Tri ân những nhà hảo tâm đóng góp cho công tác an sinh xã hội

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Thời gian qua, công tác an sinh xã hội, ủng hộ người nghèo, người gặp khó khăn ở tỉnh Nghệ An luôn nhận được quan tâm hưởng ứng và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp…

Theo số liệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 01/11/2021, MTTQ và các tổ chức thành viên đã kết nối với 180 nhóm (hơn 78.000 thành viên) để thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Qua tổng hợp chưa đầy đủ của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, 5 năm gần đây các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đã ủng hộ nhiều chương trình thiện nguyện với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng.

Đặc biệt, các tổ chức, nhóm, cá nhân hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng 18 cầu dân sinh, 17 trường học, điểm trường, nhà bán trú cho học sinh với hơn 100 phòng; hỗ trợ xây dựng hơn 150 căn nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo, ngoài ra hỗ trợ hàng chục tỷ đồng để giúp hàng ngàn lượt hộ nghèo về sinh kế, chữa bệnh, quà tết, hỗ trợ phương tiện học tập cho học sinh…

Tại buổi lễ, MTTQ tỉnh Nghệ An đã tặng bằng khen cho các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Nhà báo Trần Quang Long - Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An - Hà Tĩnh đã được MTTQ tỉnh Nghệ An tặng bằng khen vì đã cùng với các phóng viên Báo Tiền Phong vận động, kêu gọi giúp đỡ người nghèo, xây cầu dân sinh, nhà đại đoàn kết, hiến máu nhân đạo (hàng chục nghìn đơn vị máu), hỗ trợ đồng bào bị thiên tai do lũ lụt, phòng chống dịch COVID-19... giá trị ước tính hơn 5 tỷ đồng.