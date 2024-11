Phạm nhân chấp hành xong bản án tố cáo cán bộ có trách nhiệm bỏ sót tình tiết giảm nhẹ tội

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của anh Trương Ngọc Lương, trú tại ấp Tân Hoà (xã An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp) tố cáo sự việc: Tháng 8/2022, tại xã Long Đức (thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), anh Lương đã lấy cắp xe máy của một người dân địa phương. Ngày 23/11/2023, anh Lương đến Công an thành phố Trà Vinh đầu thú, bồi thường tiền cho người bị lấy cắp xe. Sau đó, khi vụ việc đưa ra xét xử tại TAND thành phố Trà Vinh đã không có những tình tiết để giảm nhẹ tội mà bị cáo Lương đã làm trước đó là tự thú, khắc phục hậu quả khiến bị cáo này phải chịu mức án 1 năm rưỡi tù giam. Nay chấp hành xong án phạt tù, anh Lương tố cáo cán bộ có trách nhiệm đã làm sai lệch vụ án, rồi không được xem xét tình tiết giảm nhẹ nói trên tại tòa khiến anh phải chịu mức án nặng hơn.

Ngày 4/10/2024, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Tháp có văn bản (số 100) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Căn cứ quy định của Luật Tố cáo, Nghị định 31/CP (ngày 10/4/2019) của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã chuyển nội dung tố cáo liên quan đến cán bộ công an tới Trưởng Công an thành phố Trà Vinh; chuyển nội dung liên quan đến cán bộ toà án tới Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh để xem xét theo quy định của pháp luật.

2. Đơn của ông Vũ Xuân Hào, trú tại xóm Quẫn (xã Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên) kiến nghị việc ông Trần Văn Nghĩa, Trưởng xóm Quẫn đã có những việc làm chưa đúng trong thực hiện nhiệm vụ tại xóm khiến người dân địa phương bức xúc. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, UBND xã Tân Đức có văn bản trả lời, cho biết: Trước sự việc trên, UBND xã Tân Đức đã thành lập tổ xác minh theo nội dung phản ánh của công dân. Sau đó, ngày 22/3/2024, Chủ tịch UBND xã tân Đức đã có buổi làm việc với ông Vũ Xuân Hào, làm rõ các nội dung trong đơn ông Hào đã đề nghị. Ngày 26/3/2024, UBND xã Tân Đức có văn bản số 30, trả lời nội dung đơn trên.

Theo Văn bản số 30, năm 2000, Hội từ thiện chùa Hộ Lệnh (xã Điềm Thụy, Phú Bình) phối hợp với Ban Công tác mặt trận xóm Quẫn xây dựng cho gia đình bà Trần Thị Thính (hộ nghèo của xã Tân Đức) một ngôi nhà. Tại lễ bàn giao nhà, ông Trần Văn Nghĩa đã trực tiếp nhận phong bì (tổng cộng 2 triệu đồng) tiền ủng hộ bà Thính, rồi giao cho bà Hội trưởng hội từ thiện chùa Hộ Lệnh. Bà Hội trưởng hội từ thiện chùa Hộ Lệnh đã chi số tiền này phục vụ buổi lễ bàn giao nhà hết 1,7 triệu đồng, còn thừa 300 ngàn đồng. Việc ông Nghĩa nhận số tiền trên, sau đó không bàn giao cho bà Thính mà chuyển cho người khác là không công khai, không rõ ràng, thiếu dân chủ. Ông Nghĩa có trách nhiệm hoàn trả bà Thính số tiền 300 ngàn đồng (hiện bà Hội trưởng hội từ thiện chùa Hộ Lệnh đang giữ); và thanh toán cho bà Thính 60 ngàn đồng là số tiền còn dư sau khi quyết toán thu chi xây dựng công trình nhà bà Thính.

Văn bản số 30 cũng cho biết, trước đây khi tiến hành làm đường bê tông tại cụm dân cư núi Miều (xóm Quẫn), người dân đã đóng góp tiền làm đường. Khi kết thúc công trình, ông Nghĩa đã nhận số tiền thừa 5,7 triệu đồng, đã mang trả lại 5,1 triệu đồng, còn thiếu 600 ngàn đồng. Từ kết quả xác minh này, Chủ tịch UBND xã Tân Đức yêu cầu ông Nghĩa phải có trách nhiệm trả lại đủ số tiền 5,7 triệu đồng cho cụm dân cư núi Miều.