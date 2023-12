Xem xét đơn tố cáo của công dân về hai vụ việc có liên quan tới công an

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1- Đơn của ông Nguyễn Ngọc Thanh, trú tại khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau tố cáo sự việc: Con trai ông Thanh khi làm ở một cửa hiệu cầm đồ tại thị trấn Cái Nước đã lập hợp đồng khống về cầm cố xe máy để lấy tiền. Với sự việc này, bố con ông Thanh và vợ chồng chủ cửa hiệu cầm đồ đã làm thoả thuận để hàng tháng gia đình ông sẽ trả cho họ một khoản tiền cho tới khi hết số tiền con ông đã lấy; còn nếu cố tình không trả sẽ tố cáo công an. Theo trình bày của ông Thanh, khi ông đang trả tiền thì chủ cửa hiệu cầm đồ tố cáo sự việc khiến con ông bị khởi tố. Ông Thanh cho rằng nếu con ông bị khởi tố thì sẽ để pháp luật tuyên xử, còn trước mắt ông yêu cầu chủ cửa hiệu cầm đồ trả lại số tiền đã đưa trước đó nhưng không được đáp ứng. Với sự việc này, ông Thanh tố giác chủ cửa hiệu cầm đồ nói trên đã chiếm đoạt tài sản của ông, với sự tiếp tay của một công an huyện Cái Nước.

Ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau có văn bản (số 140) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi xem xét nội dung đơn và đối chiếu theo quy định của pháp luật, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã chuyển đơn đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Nước để xem xét, giải quyết theo quy định.

2- Đơn của ông Trần Quốc Trị, trú tại thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An (thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) yêu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sở dụng đất (sổ đỏ) mà gia đình ông đã ở trong 20 năm. Ngày 6/11/2023, UBND thành phố Quảng Ngãi có văn bản (số 4181) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Thửa đất ông Trị đang sử dụng đã được quy hoạch để xây dựng bia di tích lịch sử tại địa phương. Do ông Trị là con liệt sĩ, UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND xã Nghĩa An đã thống nhất bố trí thửa đất số 97 (tờ bản đồ số 7, diện tích 120 m2) tại khu tái định cư thôn Phổ Trung để gia đình ông xây nhà mới. UBND xã Nghĩa An cũng đã làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cấp đất, cấp sổ đỏ thửa đất số 97, đồng thời hỗ trợ hơn 13 triệu đồng tiền nộp lệ phí trước bạ nhà đất để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho ông Trị. Bên cạnh đó, UBND xã Nghĩa An đã vận động hỗ trợ kinh phí hơn 60 triệu đồng để ông Trị xây dựng nhà mới. Tuy nhiên, đến nay ông Trị vẫn chưa thống nhất với phương án trên, tiếp tục gửi đơn tới nhiều cơ quan. Xét thấy nội dung đơn của ông Trị không có tình tiết mới, nên không có căn cứ pháp lý để UBND thành phố Quảng Ngãi giải quyết khác so với trước đây.

3- Đơn của ông Hồ Trung Sơn, trú tại tổ 9, phường Thịnh Đán (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tố cáo sự việc: Sau khi bị vu khống tội giết người, ông Sơn bị cán bộ Công an phường Thịnh Đán vụt dùi cui vào mặt, còng tay số 8 giải về trụ sở Công an phường; rồi tiếp tục chuyển đến Công an thành phố Thái Nguyên giữ từ đêm 6/7 đến 12 giờ ngày 7/7/2021 mới thả về. Sau đó, ông Sơn kiến nghị sự việc và đến ngày 8/4/2022, ông Sơn nhận được thông báo của Công an thành phố Thái Nguyên về việc không khởi tố hình sự vụ án. Căn cứ nội dung thông báo, ông Sơn cho rằng Công an phường Thịnh Đán và Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt, giữ người trái pháp luật nên tố cáo sự việc nhưng chưa được giải quyết thoả đáng.

Ngày 27/10/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Thái Nguyên có văn bản (số 268) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Theo quy định của pháp luật, Viện KSND tỉnh Thái Nguyên chuyển đơn của ông Sơn đến Viện KSND thành phố Thái Nguyên để thực hiện công tác kiểm sát và hồi âm đến báo Tiền Phong.