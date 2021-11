Khởi tố nhóm thanh niên chém người gần lìa bàn tay

TPO - Do có mâu thuẫn trước đó, Bình cùng hai thanh niên khác mang theo hung khí tìm Khanh để giải quyết. Sau khi gặp mặt, cả nhóm xông vào chém khiến nạn gần lìa bàn tay trái.

Chiều 26/11, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (31 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè), Bùi Văn Phần (30 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) và Nguyễn Thành Luân (24 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10h30 ngày 10/9, nhóm của Bình mang theo hung khí đến ngã 3 xã An Thái Trung, huyện Cái Bè tìm Phạm Nguyễn Duy Khanh (25 tuổi, ngụ xã An Thái Trung) để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Tại đây, nhóm của Bình bất ngờ dùng hung khí mang theo xông vào đâm chém Khanh. Lúc này, Khanh dùng dao chống trả gây thương tích cho Phần. Gây án xong nhóm của Bình lên xe tẩu thoát. Khanh và Phần bị thương được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Khanh bị chém gần đứt lìa bàn tay trái.

Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tích tổn thương cơ thể của Phần là 13%, của Khanh là 42%.

