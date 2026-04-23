Yêu Từ Từ: Không riêng Trần Vỹ Đình, Hướng Hàm Chi được "đẩy thuyền" với nữ chính

HHTO - "Yêu Từ Từ" (tên tạm thời khác: Yêu Chậm Rãi) đang quay nhưng "thuyền bè" đã tấp nập. Nữ phụ Hướng Hàm Chi đang "một tay ôm hết" khi khiến khán giả loạn nhịp với "phản ứng hóa học" bùng nổ với cả nam - nữ chính Trần Vỹ Đình - Chung Sở Hi.

Yêu Từ Từ (Love Kills Slowly) đã bắt đầu ghi hình từ giữa tháng 3. Những video rò rỉ đầu tiên đã náo loạn mạng xã hội ngoài cảnh chung của cặp đôi chính còn có Trần Vỹ Đình - Hướng Hàm Chi. Ngoại hình, sự ăn ý của hai người khiến "người qua đường" ngỡ ngàng khi biết cô nhỏ hơn anh đến 17 tuổi. Dân mạng cũng cẩn thận chỉ "đẩy thuyền" nhân vật vì Trần Vỹ Đình là người có gia đình.

Một trong những cảnh leak đầu tiên gây sốt của Trần Vỹ Đình - Hướng Hàm Chi.

Hướng Hàm Chi từng không được đánh giá cao về diễn xuất. Tuy nhiên, ở lần hợp tác với đàn anh đã "cứng nghề" như Trần Vỹ Đình, cô không để lộ kỹ năng non nớt hay lép vế. Khí chất quyến rũ của bad girl, tạo hình đơn giản đẹp mê lý cũng là một trong những lý do khán giả trông đợi vai diễn này của Hướng Hàm Chi.

Thước phim "em xinh" cạnh "chị đẹp" của Hướng Hàm Chi - Chung Sở Hi khiến netizen muốn "lên thuyền" vội.

Sau hàng loạt khoảnh khắc viral "ê hề" cõi mạng với nam chính, gần đây, Cnet bắt đầu nhận thấy "lửa tình" mới nhen nhóm trong cảnh chung của Hướng Hàm Chi và nữ chính Chung Sở Hi. Với Trần Vỹ Đình là tổ hợp trai tồi gặp gái hư, thì cô với nữ chính là sức hút từ phép cộng của em gái "xính lao" và chị đại thao túng.

Yêu Từ Từ dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Diệc Thư. Phim kể về phóng viên Chu Lễ Tử (Chung Sở Hi) phải lòng bác sĩ hoàn hảo Vương Chí Thành (Trần Vỹ Đình). Khi đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, cô bị quấy rối bởi những tin nhắn nặc danh như thể ai đó luôn theo dõi mọi hành động của cô.

Vương Chí Thành dịu dàng, lịch lãm cũng dần bộc lộ khía cạnh tăm tối khác. Anh ta giỏi thao túng, chậm rãi kiểm soát Chu Lễ Tử, khiến cô không nhận ra mọi quyết định của mình đều có sự dẫn dắt của anh.

Sau khi phát giác, Lễ Tử từ từ chuyển từ thế thụ động qua chủ động quan sát, tìm kiếm bằng chứng để bẻ gãy xiềng xích của Vương Chí Thành. Cô và tình nhân của anh - Tiểu Vân (Hướng Hàm Chi) từ đối nghịch, chuyển qua hợp tác để vạch trần bản chất xấu xa của bạn trai.

Yêu Từ Từ được ngóng đợi bởi nội dung hấp dẫn và dàn cast cực phẩm. "Phản ứng hóa học" bùng nổ từ những tổ hợp bất ngờ giúp tác phẩm "tăng nhiệt" và kỳ vọng của khán giả.