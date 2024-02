Xung đột Nga - Ukraine ngày 26/2: Quân đội Nga tiến vào phía nam Rabotino, Ukraine kiểm soát phía bắc

TPO - Ông Vladimir Rogov - lãnh đạo phong trào We Are Together With Russia rằng các lực lượng Nga đã tiến vào khu vực phía nam của làng Rabotiono (Vùng Zaporozhye) và tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine ở phía tây bắc.

"Lực lượng Nga hiện đang ở Rabotino, trong các khu vực phía nam. Toàn bộ khu vực này nằm dưới quyền kiểm soát của họ, trong khi phần lớn ngôi làng vẫn ở trong vùng xám. Các chiến binh Ukraine cố thủ ở đường Mir và gần nghĩa trang", ông Rogov nói và cho biết thêm rằng giao tranh quyết liệt trong khu vực vẫn đang tiếp diễn. Theo ông Rogov, nhiệm vụ chính lúc này là đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi Rabotino vì sự hiện diện của họ ở đó gây ra mối đe dọa tiềm tàng cho Tokmak. Quân đội Nga cũng đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine ở phía tây bắc. "Lực lượng Nga đã tấn công thành công một cơ sở hạ tầng gần làng Shirokoye ở ngoại ô Zaporozhye. Cơ sở này được quân đội Ukraine sử dụng để tiến hành các hoạt động chiến đấu", ông nói. Máy bay Su-34 Nga không kích Kupyansk Bộ Quốc phòng Nga cho biết một cường kích - ném bom Su-34 sử dụng bom công suất cao với mô-đun điều chỉnh và lượn đa năng đã loại bỏ nhân lực và thiết giáp của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kupyansk. Quân đội Nga lưu ý rằng những quả bom như vậy giúp thực hiện các cuộc tấn công mà không cần xâm nhập vùng phòng không của đối phương. Sau khi tất cả các mục tiêu bị tấn công, máy bay đã trở về căn cứ an toàn. Giám đốc CIA có chuyến thăm bí mật tới Ukraine Tờ New York Times (NYT) cho biết Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã bí mật đến Ukraine hôm 22/2. Đây là chuyến thăm Ukraine thứ 10 của ông Burns kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Theo NYT, Giám đốc CIA đến Ukraine để trấn an giới lãnh đạo nước này trong bối cảnh Hạ viện Mỹ chưa phê duyệt nguồn viện trợ bổ sung cho Kiev. Từ tháng 10/2023 đến nay, Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt thêm gói viện trợ cho Ukraine, buộc Washington phải dừng việc cung cấp vũ khí và đạn dược, bao gồm cả đạn pháo, cho Kiev vào cuối tháng 12, trong khi nguồn cung cấp của Liên minh châu Âu (EU) không đáp ứng những gì Ukraine cần. Chính quyền Mỹ và Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Tổng thống Zelensky thông báo thương vong của quân đội Ukraine Phát biểu hôm 25/2 tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng điều quan trọng là Kiev và các đồng minh phương Tây phải duy trì sự đoàn kết. Ông nhấn mạnh chiến thắng của Ukraine phụ thuộc vào sự hỗ trợ liên tục của phương Tây. “Chúng tôi sẽ chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công của họ. Tôi tin là cuộc tấn công trước đó bắt đầu vào ngày 8/10 đã không mang lại kết quả. Về phần mình, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho kế hoạch của mình và thực hiện nó”, ông Zelensky nói với các phóng viên. Tổng thống Ukraine cho biết, tổng cộng 31.000 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ tháng 2/2022. Đây là con số chính thức đầu tiên được Kiev công bố sau hơn một năm. Bộ Ngoại giao Nga nói con số mà Ukraine đưa ra là sai sự thật. Theo ông Zelensky, việc luân chuyển quân sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng và ông nhấn mạnh rằng Ukraine cần chuẩn bị tốt hơn cho lực lượng dự bị của mình. Tổng thống Zelensky tin tưởng Quốc hội Mỹ sẽ phê duyệt một đợt hỗ trợ tài chính - quân sự mới và Ukraine cần quyết định đó trong một tháng tới. Ông nói rằng nỗ lực trên chiến trường của Ukraine phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương Tây và cho biết Liên minh châu Âu mới chỉ cung cấp 30% trong số 1 triệu quả đạn đã hứa. Về kế hoạch trên chiến trường của Ukraine, ông Zelensky khẳng định Kiev có kế hoạch rõ ràng để đối phó với lực lượng Nga, nhưng ông sẽ không tiết lộ chi tiết để tránh làm tổn hại đến kế hoạch này. “Có một kế hoạch, kế hoạch rất rõ ràng, tôi không thể nói chi tiết cho bạn được". Quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công được ca ngợi vào năm ngoái nhưng không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Tổng thống Zelensky cũng nhắc lại việc thay thế người đứng đầu lực lượng vũ trang hồi đầu tháng này là một phần trong chiến lược quân sự. Nhà lãnh đạo Ukraine trước đó cho biết kế hoạch phản công của Kiev năm ngoái đã kết thúc "trên bàn làm việc ở Điện Kremlin" trước khi chiến dịch bắt đầu, nhưng không tiết lộ cụ thể. Ông Zelensky hy vọng sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ vào mùa xuân này để thảo luận về triển vọng hòa bình với các đồng minh, đồng thời cho biết thêm rằng kế hoạch hòa bình sau đó sẽ được gửi cho Nga. “Tôi hy vọng nó sẽ diễn ra vào mùa xuân này. Chúng ta không được đánh mất thế chủ động ngoại giao”. Nga thông báo 'chặn bảy nỗ lực phản công của Ukraine ở khu vực Avdiivka' Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vòng một ngày qua, lực lượng Nga đã đẩy lùi bảy đợt phản công của Ukraine tại khu vực Avdiivka. “Tại khu vực Avdiivka, các đơn vị của cụm quân trung tâm (Nga) đã di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn, tấn công nhân lực và trang thiết bị của lữ đoàn tấn công số 3 và lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 107 gần Tonenkoye (Donetsk). Ngoài ra, bảy đợt phản công của đối phương đã bị đẩy lùi gần Novgorodskoye, Leninskoye, Lastochkino và Novobakhmutovka ở Donetsk", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine mất tới bốn xe chiến đấu bọc thép, tám xe cơ giới, một bệ phóng đa nòng Grad, pháo D-30 và hệ thống tác chiến điện tử Bukovel-AD. Cũng trong ngày 25/2, ông Dmitry Likhovoy - người phát ngôn của cụm quân Tavria (Ukraine) xác nhận lực lượng nước này đã rút lui về phía tây làng Lastochkino, phía tây bắc thành phố Avdiivka. Minh Hạnh Theo Tass, Pravda