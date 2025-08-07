Xứng danh Bộ đội nơi biên ải

TPO - Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn không ngừng đổi mới, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo lực lượng vũ trang địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm, Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sáng 7/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra phiên làm việc chính thức.

Theo báo cáo trình bày tại đại hội, những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, nghị định… về công tác quốc phòng chặt chẽ. Tham mưu tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. Ảnh: Duy Chiến.

Trong 5 năm đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, với 15.433 đồng chí, đạt 106% so với kế hoạch; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng Dự bị động viên ngày càng hùng hậu; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ qua từng năm đều đạt 100% chỉ tiêu, không có xã trắng thanh niên nhập ngũ.

Đảng ủy đã lãnh đạo, duy trì nghiêm công tác huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ về thời gian, quân số và chất lượng ngày càng được nâng lên; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt được nhiều thành tích cao. Chế độ sẵn sàng chiến đấu được duy trì các phương án luyện tập thường xuyên; sẵn sàng tham gia xử trí khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn trao đổi sáng kiến bảo quản các vũ khí, trang bị quân sự. Ảnh: Duy Chiến.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện xây dựng, củng cố các công trình quốc phòng; lãnh đạo, triển khai hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh…

Điểm nhấn là năm 2023 đã tham mưu và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, nhất là trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, giảm thiệt hại về người và tài sản cho Nhà nước và nhân dân. Kịp thời sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2024, với gần 1.400 cán bộ, chiến sĩ tham gia, hỗ trợ di dời hơn 2.000 hộ dân, với 5.200 người dân ra khỏi các vị trí nguy hiểm đến nơi an toàn và tiếp tục tham gia khắc phục hậu quả sau bão giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống..

Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu ý kiến tại đại hội.

Tham dự và chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 1, nhấn mạnh: Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 16 đã đề ra; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, 5 năm liên tục, Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều tập thể, cá nhân được Quân khu, UBND tỉnh khen thưởng; là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của lực lượng vũ trang Quân khu. Những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm kỳ qua là rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 15, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 -2025.

Lãnh đạo Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tham quan gian trưng bày của lực lượng Biên phòng tại Đại hội. Ảnh: Duy Chiến.

“Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp. Đất nước ta bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; Quân đội hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 'Tinh, gọn, mạnh', Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng Quân đội hiện đại. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động chống phá quyết liệt với nhiều thủ đoạn mới, nhất là trên không gian mạng… Đại hội đề ra, nhất là 3 đột phá xác định trong Dự thảo Báo cáo Chính trị, trên cơ sở giữ vững đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn cần nỗ lực hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn chia sẻ.

Các đại biểu trong và ngoài quân đội chung vui với Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025- 2030. Ảnh: Duy Chiến.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn cũng đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 19 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII.