Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Xúc động tài xế taxi trợ giúp sản phụ hạ sinh an toàn ngay trên xe

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một ca sinh hy hữu vừa xảy ra tại Đông Triều (Quảng Ninh) khi sản phụ chuyển dạ và hạ sinh ngay trên xe taxi

Clip tài xế taxi chở sản phụ sinh con trên xe.

Khoảng 7h sáng 21/9, anh Nguyễn Thanh Tùng (26 tuổi, trú tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều) nhận chở một sản phụ tên T. cùng mẹ đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Khi xe lăn bánh được chừng vài cây số, chị T. đau bụng dữ dội, dấu hiệu chuyển dạ rõ rệt.

Ý thức được sự cấp bách, anh Tùng vừa lái xe vừa trấn an, cố gắng đưa khách tới bệnh viện nhanh nhất.

Khi đến địa phận xã Hồng Thái Đông, sản phụ không thể chờ thêm. Chị sinh con ngay trên ghế sau chiếc taxi, trong sự hỗ trợ của người mẹ đi cùng.

Không hoảng loạn, anh Tùng lập tức đánh lái thẳng tới Trạm Y tế xã, hô hoán nhân viên y tế ra hỗ trợ. Nhờ can thiệp kịp thời, em bé được lau rửa, cắt rốn an toàn trước khi cùng mẹ tiếp tục được chuyển tới bệnh viện chuyên khoa.

May mắn, sức khỏe cả hai mẹ con đều ổn định. Chuyến xe đặc biệt này anh Tùng không nhận tiền. “Tôi chỉ mong đưa họ đến nơi an toàn. Được thấy em bé chào đời khỏe mạnh là phần thưởng lớn nhất rồi”, nam tài xế chia sẻ.

Câu chuyện đã khiến nhiều người xúc động, coi đó là minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái và sự bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp. Giữa nhịp sống thường nhật, nghĩa cử của chàng trai vùng mỏ trở thành điểm sáng, lan tỏa thông điệp ấm áp về tình người.

Hoàng Dương
#sinh con trên taxi #chuyển dạ trên đường #tài xế cứu giúp #bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển #đông triều #cứu hộ sinh #tình người

Xem thêm

Cùng chuyên mục