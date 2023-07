Xúc động mẹ của Liệt sĩ vào thăm nơi con trai hy sinh

TPO - Hơn 5 năm sau ngày con mất, bà Trần Thị Chinh ở Hà Nam mới vào được Gia Lai, chứng kiến nơi con mình hy sinh. Bà là mẹ của Liệt sĩ Bùi Minh Quý hy sinh vì xả thân cứu người khi mới 24 tuổi.

Ngày 27/7, trung tá Võ Văn Phồn - Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực An Khê (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, sẽ không bao giờ quên hình ảnh bà Trần Thị Chinh (60 tuổi, trú thôn Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) vào thăm đơn vị cũ của con trai, ra bờ sông thắp nhang cho người con hy sinh vì cứu người trước đó.

Sau 5 năm, bà mới tận thấy địa điểm, nơi mà con mình "ngã” xuống. Bên mỏm đá, người mẹ khóc nấc lên. Những người đồng đội tại đơn vị rưng rưng xúc động. Bà là mẹ của Liệt sĩ Bùi Minh Quý - thiếu úy, từng công tác tại Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê.

Ngày 24/7, người phụ nữ nhỏ thó, run rẩy vì cái lạnh của Tây Nguyên, bước ra từ nhà ga sân bay Pleiku. Trung tá Phồn cùng đồng đội ra đón bà Trần Thị Chinh, mẹ Việt Nam anh hùng đưa xuống đơn vị cũ, nơi con trai bà từng công tác.

Khi gặp những những chiến sĩ công an, trạc tuổi con mình, bà òa khóc nức nở. Đồng đội của con trai, đón bà với vòng tay yêu thương, xen lẫn cảm xúc xót thương.

Chiều muộn, bên đập tràn ở bờ sông (nơi con trai hy sinh), cạnh nén nhang thơm thắp lên, bà Chinh vẫn không thôi khóc vì người con trai duy nhất ra đi khi còn quá trẻ.

Kể về con trai, bà Chinh cho biết, sau khi tốt nghiệp phân viện Đại học Phòng Cháy chữa cháy, Quý về Gia Lai công tác. Đồng đội nhận xét Quý nhanh nhẹn, hoạt bát và rất tình cảm. Anh từng tâm sự cống hiến vài năm ở Gia Lai, sau đó xin về Hà Nam công tác để đỡ đần, chăm sóc bố mẹ. Tuy nhiên ước nguyện đó đã không thành.

Một ngày tháng 3/2018, Gia Lai mưa vần vũ. Nước trên các con sông dâng lên rất nhanh. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực An Khê nhận tin báo có xe ô tô chở mía bị kẹt tại đập tràn qua Nhà máy Đường An Khê (thị xã An Khê). Xe bị chết máy, tài xế kẹt lại trong ca bin. Nước lũ càng lúc càng dâng cao, tính mạng tài xế nguy cấp.

Quý lúc này đang là thượng sỹ, một mình bơi ra giữa dòng nước lũ. Vừa bơi tới đúng vị trí chiếc xe tải, anh bị nước xô đẩy vào thành xe. Đồng đội trên bờ cố sức kéo sợi dây cứu hộ quấn ngang người Quý nhưng bị vướng vào hốc đá.

Mặt khác, lực lượng cứu hộ tức tốc đề nghị nhà máy Thủy điện An Khê - Ka Nak ngừng xả nước để cứu người. Khi nước lũ rút xuống, Quý được tìm thấy nhưng đã hy sinh, thân thể mắc kẹt trong hốc đá. Người tài xế xe mía, may mắn được cứu sống.

Hai ngày sau, Quý được đồng đội tiễn biệt, đưa về yên nghỉ tại quê mẹ ở Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Một ngày sau khi hy sinh, Quý được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai ký quyết định thăng cấp hàm từ thượng sĩ lên thiếu úy.

Một số đồng đội thân thiết cho biết, hoàn cảnh gia đình của Quý rất khó khăn. Anh là con độc nhất trong gia đình nghèo, bố mẹ lại hay ốm đau. Anh yên nghỉ khi còn chưa lập gia đình.

Vào thăm đơn vị và đồng đội của con, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chinh gửi gắm: “Sự hy sinh của Quý là nỗi mất mát không thể bù đắp được của gia đình nhưng với sự quan tâm, sẻ chia của đồng đội ít nhiều vơi đi nỗi mất mát của Mẹ”. Bà cũng không quên nhắn nhủ đồng đội cố gắng rèn luyện để bảo vệ bình yên cho nhân dân và Tổ quốc.

Trung tá Võ Văn Phồn - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực An Khê bộc bạch: “Sự ra đi dũng cảm của đồng chí Bùi Minh Quý là tấm gương để cán bộ chiến sỹ học tập, phấn đấu và cống hiến xứng đáng với niềm tin của nhân dân”.

Ghi nhận hành động dũng cảm, công lao đóng góp to lớn của thiếu úy Bùi Minh Quý, tháng 7/2018 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho anh. Năm 2019, Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng cho bà Trần Thị Chinh. Tri ân những công lao to lớn của gia đình thiếu úy Bùi Minh Quý, Công an tỉnh Hà Nam đã nhận phụng dưỡng suốt đời, hỗ trợ, chăm sóc mẹ Trần Thị Chinh với mức tiền 1 triệu đồng/tháng.