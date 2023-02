Xuân yêu thương, lì xì hi vọng cho học sinh khó khăn

TPO - Nhằm chia sẻ những khó khăn cùng các em học sinh kém máy mắn hơn bạn bè đồng trang đồng lứa, Đoàn cơ sở Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – lì xì hi vọng” nhằm gây quỹ ủng hộ những mảnh đời không may mắn vượt qua khó khăn hiện tại để vươn lên trong học tập, cuộc sống…