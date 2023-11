Xử nặng để răn đe

TP - Vụ mất trộm hàng chục trụ và ống dải phân cách trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây như giọt nước tràn ly gây bức xúc và bất an trong dư luận xã hội.

Không bức xúc sao được khi hàng loạt vụ mất trộm các thiết bị phục vụ cho quá trình vận hành công trình giao thông quan trọng này, liên tục xảy ra trong thời gian vừa qua. Chỉ mới tháng trước, vừa thông xe đường song hành của tuyến cao tốc này ít ngày, hàng loạt trụ đèn chiếu sáng trên đã bị kẻ gian cạy nắp, cắt trộm dây cảp điện, hộp đấu kín nước và hộp rã nhánh. Chưa hết, trong thời gian thi công, tình trạng mất trộm vật tư, trang thiết bị xảy ra như cơm bữa dù chủ đầu tư, nhà thầu đã trình báo các cơ quan chức năng.

Lấy cắp thiết bị trong các dự án, công trình giao thông đang ngày càng phổ biến trên phạm vi cả nước và thực sự đã trở thành vấn nạn nhức nhối. Không chỉ ở cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tại các tỉnh phía Nam, tình trạng trộm cắp thiết bị đã xảy ra liên tục tại dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, Xa lộ Hà Nội, cầu Thủ Thiêm 2...Đi trên nhiều tuyến quốc lộ, không khó để bắt gặp những hộ lan, các đoạn dải phân cách bằng sắt thép không cánh mà bay. Trên nhiều cung đường đèo hiểm trở với những khúc cua tay áo, một số gương cầu lắp bên đường để hỗ trợ lái xe cũng bị "bốc hơi". Thậm chí, trong quá khứ từng xảy ra một số vụ đối tượng tháo ốc vít cố định đường ray của tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Thiết bị mất cắp có giá không hề rẻ. Có những thứ phải nhập khẩu từ nước ngoài, song khi kẻ cắp lấy đi đã bán tháo với giá thu mua đồng nát. Hành vi trộm cắp thiết bị tại các công trình đang gây bất an trong dư luận xã hội. Chỉ một đoạn dải phân cách bị tháo dỡ, vài sợi cáp điện chiếu sáng, hộ lan, nắp cống bị lấy trộm cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hiểm họa gây mất an toàn cho những người tham gia giao thông. Đã có không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra có nguyên nhân từ việc mất trộm các thiết bị khiến công tác vận hành công trình không còn hiệu quả, đảm bảo an toàn.

Đáng lo ngại là tình trạng mất trộm xảy ra thường xuyên, liên tục. Số vụ vi phạm có xu hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp, song số vụ cơ quan chức năng phát hiện, xử lý chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Việc trộm cắp thiết bị suy cho cùng chính là những hành vi phá hoại các công trình công cộng của quốc gia, gây hiểm họa khôn lường, cần xử lý nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, những biện pháp chế tài, xử lý các đối tượng liên quan vẫn còn quá nhẹ.

Thực tế nói trên còn chỉ ra, đầu tư các công trình giao thông đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế và quốc kế dân sinh thì vẫn chưa đủ. Chỉ có ngăn chặn vấn nạn trộm cắp thiết bị, bảo vệ khối tài sản công nghìn tỷ thông qua việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan thì mới đảm bảo công trình luôn vận hành một cách ổn định, phát huy hiệu quả cao nhất.